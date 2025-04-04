Военные РФ заблокировали морские порты Николаевской области

Российские военные заблокировали выход судов из морских торговых портов Николаевской области Украины. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, блокировка происходит с Кинбурнского полуострова.
«Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова», — сказал Сальдо в интервью РИА Новости. Он также уточнил, что выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море для вражеских плавсредств остается заблокирован.
Кроме того, Сальдо сообщил, что порты Херсона находятся под непосредственным огневым контролем российских военных. В данных портах отсутствуют как коммерческие, так и транспортные суда, что подчеркивает стратегическое значение контроля над этими территориями.
Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы собираются организовать провокации в Николаеве (Николаевская область). В Подполье заявили, что целью является обвинение России и оправдание нападений ВСУ на энергетические российские объекты.
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