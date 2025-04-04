Россиянам напомнили о штрафах до 15 тысяч за шашлыки во дворе

Жарка шашлыков во дворах жилых домов может привести к серьезным нарушениям закона и даже уголовной ответственности, сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он обратил внимание на то, что вблизи зданий, машин или электрощитков разжигать огонь крайне опасно.
«По правилам противопожарной безопасности (Постановление Правительства № 390) важно соблюдать расстояния: не менее 15 метров до строений, не менее 50 метров — если площадь огня увеличивается или отсутствует специальная емкость. Ветер свыше пяти метров в секунду считается препятствующим условием при горении открытым способом, а при 10 метрах в секунду — запрет абсолютный», — рассказал Бондарь в беседе с «Газетой.Ru».
Эксперт также отметил, что нарушение правил может стоить не только штрафа до 15 тысяч рублей по статье 20.4 КоАП РФ, но и привести к уголовной ответственности за порчу имущества или вред здоровью. Это возможно в тех случаях, если из-за шашлыков возникнет пожар. Бондарь советует решать конфликтные ситуации по этому вопросу с соседями мирно, а в случае необходимости обращаться в МЧС или писать заявление через Госуслуги.
Ранее МЧС России напомнило гражданам о необходимости строгого соблюдения правил безопасности во время приготовления шашлыка. Несоблюдение этих правил может привести к серьезным последствиям, пишет 360.ru. При выборе места для шашлыка следует отдать предпочтение ровной площадке, которая должна находиться на безопасном расстоянии от жилых строений, сухой травы и деревьев. Кроме того, для поджигания углей следует использовать исключительно специализированные жидкости, предназначенные для этих целей.
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