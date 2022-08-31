Слуцкий: ЕС не удалось «прогнуть» РФ введением санкций

31 августа 2022 в 23:34 Размер текста - 17 +

Слуцкий: решение ЕС по визам для россиян — «вульгарная сегрегация» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Решение Евросоюза заморозить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме является «вульгарной сегрегацией». Так считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Боррель объявляет о решении заморозить применение соглашения с упрощенным визовым режимом. Но не для всех. Оставят „конкретные группы россиян, которые против конфликта на Украине“. […] Санкциями ЕС в России не удалось „прогнуть“, только больно ударили по европейской экономике. Решили теперь приспустить „железный занавес“ и заняться вульгарной сегрегацией», — написал Слуцкий в telegram-канале. Лидер ЛДПР отметил, что ЕС, вводя санкции, не добьется изменения отношения россиян к спецоперации. Он также уверен, что «Россия не останется без последствий повторного приступа мракобесия Брюсселя». По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, единые антироссийские санкции Евросоюза «удивили» президента РФ Владимира Путина. Он уверен, что лидер РФ «не ожидал» оперативного введения санкций в ответ на начало спецоперации на Украине.

Решение Евросоюза заморозить соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме является «вульгарной сегрегацией». Так считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Боррель объявляет о решении заморозить применение соглашения с упрощенным визовым режимом. Но не для всех. Оставят „конкретные группы россиян, которые против конфликта на Украине“. […] Санкциями ЕС в России не удалось „прогнуть“, только больно ударили по европейской экономике. Решили теперь приспустить „железный занавес“ и заняться вульгарной сегрегацией», — написал Слуцкий в telegram-канале. Лидер ЛДПР отметил, что ЕС, вводя санкции, не добьется изменения отношения россиян к спецоперации. Он также уверен, что «Россия не останется без последствий повторного приступа мракобесия Брюсселя». По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, единые антироссийские санкции Евросоюза «удивили» президента РФ Владимира Путина. Он уверен, что лидер РФ «не ожидал» оперативного введения санкций в ответ на начало спецоперации на Украине.