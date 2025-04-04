Цыгане запихнули ребенка в автомат с игрушками. Видео

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В Хабаровском крае цыгане запихнули ребенка в автомат с игрушками, чтобы он их наворовал
В Хабаровском крае цыгане запихнули ребенка в автомат с игрушками, чтобы он их наворовал Фото:

В Хабаровском крае цыгане засунули ребенка в автомат с игрушками, чтобы он украл игрушки. Об этом сообщают telegram-каналы, публикуя видео с записи с камер видеонаблюдения.

«В Хабаровском крае цыгане запихнули младшего брата в автомат с игрушками, чтобы он оттуда наворовал игрушек», — пишет telegram-канал «Владивосток». Там же были опубликованы кадры, на которых видно, как мальчика запихиваю в автомат.

Ребенок успешно выполнил свое «задание». Во время возвращения из автомата мальчик застрял, однако его старшие товарищи пришли на помощь и помогли ему выбраться.

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В Хабаровском крае цыгане засунули ребенка в автомат с игрушками, чтобы он украл игрушки. Об этом сообщают telegram-каналы, публикуя видео с записи с камер видеонаблюдения. «В Хабаровском крае цыгане запихнули младшего брата в автомат с игрушками, чтобы он оттуда наворовал игрушек», — пишет telegram-канал «Владивосток». Там же были опубликованы кадры, на которых видно, как мальчика запихиваю в автомат. Ребенок успешно выполнил свое «задание». Во время возвращения из автомата мальчик застрял, однако его старшие товарищи пришли на помощь и помогли ему выбраться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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