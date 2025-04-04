В Хабаровском крае цыгане засунули ребенка в автомат с игрушками, чтобы он украл игрушки. Об этом сообщают telegram-каналы, публикуя видео с записи с камер видеонаблюдения.
«В Хабаровском крае цыгане запихнули младшего брата в автомат с игрушками, чтобы он оттуда наворовал игрушек», — пишет telegram-канал «Владивосток». Там же были опубликованы кадры, на которых видно, как мальчика запихиваю в автомат.
Ребенок успешно выполнил свое «задание». Во время возвращения из автомата мальчик застрял, однако его старшие товарищи пришли на помощь и помогли ему выбраться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.