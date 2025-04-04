Дроны ВСУ атаковали Москву и целый ряд областей: карта ночной атаки ВСУ

За ночь ВСУ атаковали несколько регионов. В частности, попытались ударить и по Москве, там были введены временные ограничения для аэропортов. Нападения дронов противника привели к жертвам: в Брянской области двое людей пострадали, один из них погиб, в ДНР пострадали двое, в их числе — подросток. О том, какие регионы подверглись атаке украинских БПЛА и к каким последствиям это привело — в материале URA.RU.
Москва
Средства ПВО уничтожили украинский дрон, которые летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, добавив, что на месте падения обломков беспилотника работают экстренные службы. На время в трех московских аэропортах: Внуково, Домодедово и Жуковский, были введены ограничения.
ДНР
ВСУ осуществили около 10 атак с помощью артиллерийских боеприпасов, в их числе — кассетные, а также БПЛА. Пострадали два мирных жителя, один из них — 18-летний. Подросток получил ранения средней тяжести, а другой пострадавший, 44-летний мужчина, получил тяжелые ранения. Им оказывается помощь. Также были повреждены дома и автомобиль в в Центрально-Городском районе Горловки, написал глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале.
Курская область
Силы ПВО сбили 17 дронов ВСУ над территорией региона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Липецкая область
Всю ночь регион атаковали дроны ВСУ. О продолжающейся угрозе ударов беспилотников людей предупреждал глава области Игорь Артамонов в своем telegram-канале. Он призывал жителей оставаться дома и не подходить к окнам. Сначала в регионе ввели красную угрозу атаки БПЛА. Ближе к утру ее понизили до желтой.
Ростовская область
На окраине Таганрога прогремело несколько взрывов. По предварительной информации, сработала система ПВО. О громких звуках рассказали жители сел Натальевка и Дмитриадовка telegram-каналу Shot.
Брянская область
Двое мирных жителей получили ранения в поселке Березке Трубчевского района. Один из них погиб. Были повреждены балкон и окна многоквартирного здания, а также несколько автомобилей. Семьям пострадавших будет оказана необходимая помощь, сообщил глава региона Александр Богомаз.
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