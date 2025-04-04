Россияне могут заработать на пошлинах Трампа

Пошлины Трампа открыли россиянам возможность для заработка
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Политика Трампа вносит неопределенность в экономику, поэтому золото растет в цене
Политика Трампа вносит неопределенность в экономику, поэтому золото растет в цене Фото:

В период президентства Дональда Трампа в США россиянам стоит вкладывать деньги в золото. Это защитный актив, стоимость которого растет в периоды экономической неопределенности, рассказал в интервью URA.RU главный экономист «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.

Приход к власти Трампа стал одной из причин подорожания золота. Президент США продолжает добавлять непредсказуемости в перспективы мировой экономики, вводя пошлины на импортные товары, объясняет эксперт.

«Плюс золота — его стабильность в периоды экономического спада, поэтому в ближайшие годы разумно иметь этот актив в портфеле. Я говорю о немонетарном, нефизическом золоте, потому что слитки нужно еще хранить, что снижает их доходность», — отмечает Кузьмин.

Между тем, экономист посоветовал не делать явный акцент на золото как на любой актив сразу после того, как он резко вырос в цене.

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В период президентства Дональда Трампа в США россиянам стоит вкладывать деньги в золото. Это защитный актив, стоимость которого растет в периоды экономической неопределенности, рассказал в интервью URA.RU главный экономист «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. Приход к власти Трампа стал одной из причин подорожания золота. Президент США продолжает добавлять непредсказуемости в перспективы мировой экономики, вводя пошлины на импортные товары, объясняет эксперт. Между тем, экономист посоветовал не делать явный акцент на золото как на любой актив сразу после того, как он резко вырос в цене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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