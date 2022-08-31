Сенатор из ХМАО почтил память погибшего главы ДНР Захарченко. Видео

01 сентября 2022 в 03:21 Размер текста - 17 +

Эдуард Исаков почтил память погибшего первого главы ДНР Александра Захарченко Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков почтил память погибшего первого главы ДНР Александра Захарченко. Видео опубликовано на странице Исакова в соцсети «ВКонтакте». «Четыре года назад в результате теракта в центре Донецка погиб первый глава ДНР Александр Захарченко. Вечная память», — подписал сенатор. Первый глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в Донецке в результате взрыва. В ДНР заявили, что к убийству причастен агент СБУ. Ранее URA.RU писало, что в Радужном (ХМАО) сменят название улицы Ягельной. Ее назовут в честь первого главы ДНР Александра Захарченко. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Основная ее цель — защита мирных жителей ЛНР и ДНР от киевского режима.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков почтил память погибшего первого главы ДНР Александра Захарченко. Видео опубликовано на странице Исакова в соцсети «ВКонтакте». «Четыре года назад в результате теракта в центре Донецка погиб первый глава ДНР Александр Захарченко. Вечная память», — подписал сенатор. Первый глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в Донецке в результате взрыва. В ДНР заявили, что к убийству причастен агент СБУ. Ранее URA.RU писало, что в Радужном (ХМАО) сменят название улицы Ягельной. Ее назовут в честь первого главы ДНР Александра Захарченко. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Основная ее цель — защита мирных жителей ЛНР и ДНР от киевского режима.