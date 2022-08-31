Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков почтил память погибшего первого главы ДНР Александра Захарченко. Видео опубликовано на странице Исакова в соцсети «ВКонтакте».
«Четыре года назад в результате теракта в центре Донецка погиб первый глава ДНР Александр Захарченко. Вечная память», — подписал сенатор.
Первый глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в Донецке в результате взрыва. В ДНР заявили, что к убийству причастен агент СБУ.
Ранее URA.RU писало, что в Радужном (ХМАО) сменят название улицы Ягельной. Ее назовут в честь первого главы ДНР Александра Захарченко.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Основная ее цель — защита мирных жителей ЛНР и ДНР от киевского режима.
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