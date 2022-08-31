31 августа 2022
30 августа 2022

Сенатор из ХМАО почтил память погибшего главы ДНР Захарченко. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международные соревнования на Кубок Губернатора ХМАО-Югры по гребле на обласах. Нефтеюганск, исаков эдуард
Эдуард Исаков почтил память погибшего первого главы ДНР Александра Захарченко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков почтил память погибшего первого главы ДНР Александра Захарченко. Видео опубликовано на странице Исакова в соцсети «ВКонтакте».

«Четыре года назад в результате теракта в центре Донецка погиб первый глава ДНР Александр Захарченко. Вечная память», — подписал сенатор.

Первый глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в Донецке в результате взрыва. В ДНР заявили, что к убийству причастен агент СБУ.

Ранее URA.RU писало, что в Радужном (ХМАО) сменят название улицы Ягельной. Ее назовут в честь первого главы ДНР Александра Захарченко.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Основная ее цель — защита мирных жителей ЛНР и ДНР от киевского режима.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков почтил память погибшего первого главы ДНР Александра Захарченко. Видео опубликовано на странице Исакова в соцсети «ВКонтакте». «Четыре года назад в результате теракта в центре Донецка погиб первый глава ДНР Александр Захарченко. Вечная память», — подписал сенатор. Первый глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в Донецке в результате взрыва. В ДНР заявили, что к убийству причастен агент СБУ. Ранее URA.RU писало, что в Радужном (ХМАО) сменят название улицы Ягельной. Ее назовут в честь первого главы ДНР Александра Захарченко. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Основная ее цель — защита мирных жителей ЛНР и ДНР от киевского режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...