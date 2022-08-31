31 августа 2022

Пермяк признался в убийстве 23-летней медсестры. Видео

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Житель Чусового заключен под стражу Фото:

Житель города Чусовой Пермского края признался в убийстве 23-летней девушки, работавшей медсестрой в местной больнице. Сейчас молодой человек заключен под стражу, сообщается на сайте краевого СУ СКР.

«В ходе следствия подозреваемый в убийстве был установлен. Он дал признательные показания, сообщив во время допроса обстоятельства совершенного преступления, подтвердив их во время проверки показаний на месте», — указано на сайте управления. Подозреваемый заключен под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что в Чусовом пропала жительница, которая вышла из дома. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено спустя несколько часов после исчезновения. У погибшей остался годовалый ребенок. Следственными органами СУ СКР по Прикамью возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об убийстве.

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Житель города Чусовой Пермского края признался в убийстве 23-летней девушки, работавшей медсестрой в местной больнице. Сейчас молодой человек заключен под стражу, сообщается на сайте краевого СУ СКР. «В ходе следствия подозреваемый в убийстве был установлен. Он дал признательные показания, сообщив во время допроса обстоятельства совершенного преступления, подтвердив их во время проверки показаний на месте», — указано на сайте управления. Подозреваемый заключен под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Ранее сообщалось, что в Чусовом пропала жительница, которая вышла из дома. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено спустя несколько часов после исчезновения. У погибшей остался годовалый ребенок. Следственными органами СУ СКР по Прикамью возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об убийстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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