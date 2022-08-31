Пермяк признался в убийстве 23-летней медсестры. Видео

01 сентября 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Житель Чусового заключен под стражу Фото: Илья Московец © URA.RU Житель города Чусовой Пермского края признался в убийстве 23-летней девушки, работавшей медсестрой в местной больнице. Сейчас молодой человек заключен под стражу, сообщается на сайте краевого СУ СКР. «В ходе следствия подозреваемый в убийстве был установлен. Он дал признательные показания, сообщив во время допроса обстоятельства совершенного преступления, подтвердив их во время проверки показаний на месте», — указано на сайте управления. Подозреваемый заключен под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Ранее сообщалось, что в Чусовом пропала жительница, которая вышла из дома. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено спустя несколько часов после исчезновения. У погибшей остался годовалый ребенок. Следственными органами СУ СКР по Прикамью возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об убийстве.

Житель города Чусовой Пермского края признался в убийстве 23-летней девушки, работавшей медсестрой в местной больнице. Сейчас молодой человек заключен под стражу, сообщается на сайте краевого СУ СКР. «В ходе следствия подозреваемый в убийстве был установлен. Он дал признательные показания, сообщив во время допроса обстоятельства совершенного преступления, подтвердив их во время проверки показаний на месте», — указано на сайте управления. Подозреваемый заключен под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Ранее сообщалось, что в Чусовом пропала жительница, которая вышла из дома. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено спустя несколько часов после исчезновения. У погибшей остался годовалый ребенок. Следственными органами СУ СКР по Прикамью возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об убийстве.