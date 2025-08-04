Пермские вузы раскрыли цены на самые престижные направления в новом учебном году

Стоимость обучения в вузах Перми в 2025-2026 учебном году вырастет в среднем на 5-35%. Это выяснил корреспондент URA.RU, изучив информацию, опубликованную на сайтах учебных заведений. Подорожание коснется всех направлений и специальностей в том числе тех, которые традиционно пользуются популярностью у поступающих.
Лидером по повышению стоимости обучения оказался ПГМУ им академика Е.А. Вагнера. Так, направление «Стоматология» подорожало в университете на 22%, а направление «Лечебное дело» на 35% (330 и 270 тысяч рублей в месяц, соответственно за первый год учебы).
Направления «Прикладная информатика», а также «Реклама и связи с общественностью», которые входят в число самых популярных в Политехе, (ПНИПУ) подорожали на 7%. Месяц обучения теперь обойдется студентам в 154 900 рублей. Еще одно престижное направление, «Автоматизация технологических процессов и производств», подорожало не так существенно. В новом учебном году месяц обучения на этом направлении будет стоить 183 000 рублей (рост на 3,8% по сравнению с прошлым годом).
Пермский университет (ПГНИУ) предупредил о повышении стоимости обучения еще в мае. Так, направление «Судебная и прокурорская деятельность» подорожало на 6% — до 178,5 тысяч рублей. Те, кто поступил на «Лингвистику», будут платить 159 000 рублей в месяц, таким образом, рост составил 5,6%.
Чуть дешевле «Лингвистика» «стоит» в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ПГГПУ). Первый год учебы по данному направлению обойдется студентам в 152 000 рублей в месяц (плюс 5% за год). Ровно на столько же стало дороже обучение по направлению «Психолого-педагогическое образование 152000. Направление „Прикладная информатика подорожало на 4,7% и теперь стоимость обучения составляет 173 000 рубля в месяц.
В Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) самой дорогой специальностью остается «Фармация». Рост за год составил 7,4% (175 000 рублей за месяц обучения). Специальность «Химическая технология», как и «Биотехнология», подорожали на 6,3% — до 160 тысяч рублей.
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