Пермяк, признавшийся в убийстве медсестры, пытался совершить суицид

Ранее судимый житель Чусового, признавшийся в убийстве девушки, пытался совершить суицид

02 сентября 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в Чусовом, недалеко от железнодорожного переезда Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Чусового Пермского края, признавшийся в убийстве 23-летней девушки, пытался совершить суицид. Об этом рассказала его подруга, к которой якобы после случившегося он пришел и во всем признался. Беседу с ней опубликовало издание 59.RU. По ее словам, с молодым человеком она виделась во вторник вечером, он позвонил в домофон и попросил спуститься, чтобы поговорить. «Я спустилась, а он мне говорит: «Ты единственный человек, с которым я могу поговорить и высказаться». Он об этом никому не говорил. Я говорю: «Что случилось»? Мы договорились с ним, пришли домой, он пришел и говорит: »***» (мы не можем привести эту часть цитаты, так как она содержит способ самоубийства, а такая информация запрещена законом. — Прим. ред.). Я говорю: «Почему это произошло»? Он говорит: «Знаешь девушку, которая пропала?» Я говорю, что знаю, — рассказывает подруга молодого человека. — Он такой говорит: «Я ее убил, это я сделал», — приводит издание слова девушки. Также она отметила, что задержанный еще до этого пытался совершить суицид, якобы «у него есть к этому склонность». По словам девушки, сначала молодой человек сказал, что убийство было неумышленным, но когда зашел в дом, произнес, что «все продумал». Он рассказал, что встретил свою жертву в микрорайоне Болото в Чусовом, та попросила его помочь найти остановку. «Она ему сумкой по голове ударила, типа „куда ты меня повел, через какие кусты“, а у него же контузия была в армии, и его переклинило, он ее так за кадык взял, и все», — озвучила корреспонденту 59.RU подруга подозреваемого. Девушка считает, что во время убийства у него произошел нервный срыв и он мог себя не контролировать. Она также сообщила, что подозреваемый сидел в тюрьме за неуплату алиментов и буквально три месяца назад вышел на свободу. Ранее URA.RU опубликовало видео следственных действий с 25-летним жителем Чусового, которого подозревают в убийстве девушки, работавшей медсестрой в местной больнице. На кадрах видно, что рука задержанного перебинтована. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Чусового Пермского края, признавшийся в убийстве 23-летней девушки, пытался совершить суицид. Об этом рассказала его подруга, к которой якобы после случившегося он пришел и во всем признался. Беседу с ней опубликовало издание 59.RU. По ее словам, с молодым человеком она виделась во вторник вечером, он позвонил в домофон и попросил спуститься, чтобы поговорить. «Я спустилась, а он мне говорит: «Ты единственный человек, с которым я могу поговорить и высказаться». Он об этом никому не говорил. Я говорю: «Что случилось»? Мы договорились с ним, пришли домой, он пришел и говорит: »***» (мы не можем привести эту часть цитаты, так как она содержит способ самоубийства, а такая информация запрещена законом. — Прим. ред.). Я говорю: «Почему это произошло»? Он говорит: «Знаешь девушку, которая пропала?» Я говорю, что знаю, — рассказывает подруга молодого человека. — Он такой говорит: «Я ее убил, это я сделал», — приводит издание слова девушки. Также она отметила, что задержанный еще до этого пытался совершить суицид, якобы «у него есть к этому склонность». По словам девушки, сначала молодой человек сказал, что убийство было неумышленным, но когда зашел в дом, произнес, что «все продумал». Он рассказал, что встретил свою жертву в микрорайоне Болото в Чусовом, та попросила его помочь найти остановку. «Она ему сумкой по голове ударила, типа „куда ты меня повел, через какие кусты“, а у него же контузия была в армии, и его переклинило, он ее так за кадык взял, и все», — озвучила корреспонденту 59.RU подруга подозреваемого. Девушка считает, что во время убийства у него произошел нервный срыв и он мог себя не контролировать. Она также сообщила, что подозреваемый сидел в тюрьме за неуплату алиментов и буквально три месяца назад вышел на свободу. Ранее URA.RU опубликовало видео следственных действий с 25-летним жителем Чусового, которого подозревают в убийстве девушки, работавшей медсестрой в местной больнице. На кадрах видно, что рука задержанного перебинтована.