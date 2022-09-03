Аналитик предрек радикальный шаг РФ из-за потолка цен на нефть

Аналитик Потавин: ограничение цен на российскую нефть приведет к прекращению ее поставок в Европу

03 сентября 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Введение ценового потолка на нефть странами Запада может заставить Россию пойти на радикальный шаг Фото: Алексей Андронов © URA.RU Введение ценового потолка на российскую нефть может повести за собой отказ России от поставок нефти в Европу и дальнейшее увеличение цен на нее на мировом рынке. Такое мнение выразил ведущий аналитик финансового портала «Финам» Александр Потавин. «Тема „ценового потолка“ может привести к тому, что РФ на какое-то время может отказаться от экспорта нефти по навязанным слишком низким ценам. В этом случае на мировом рынке нефти может случиться взрывной рост цен», — заявил Потавин в интервью ТАСС. Ранее издание Reuters сообщило, что страны G7 ограничат цены на российскую нефть к 5 декабря. Главы Минфинов стран G7 согласовали введение потолка цен на нефть и газ из России. Член Еврокомиссии Паоло Джентилони заявил, что все страны Евросоюза должны отказаться от дорогой нефти из РФ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова полностью прекратить поставки газа странам Европы, которые поддержат это ограничение.

Введение ценового потолка на российскую нефть может повести за собой отказ России от поставок нефти в Европу и дальнейшее увеличение цен на нее на мировом рынке. Такое мнение выразил ведущий аналитик финансового портала «Финам» Александр Потавин. «Тема „ценового потолка“ может привести к тому, что РФ на какое-то время может отказаться от экспорта нефти по навязанным слишком низким ценам. В этом случае на мировом рынке нефти может случиться взрывной рост цен», — заявил Потавин в интервью ТАСС. Ранее издание Reuters сообщило, что страны G7 ограничат цены на российскую нефть к 5 декабря. Главы Минфинов стран G7 согласовали введение потолка цен на нефть и газ из России. Член Еврокомиссии Паоло Джентилони заявил, что все страны Евросоюза должны отказаться от дорогой нефти из РФ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова полностью прекратить поставки газа странам Европы, которые поддержат это ограничение.