Сеть банды наркодилеров охватила два города в Пермском крае

В Пермском крае полицейские задержали банду наркоторговцев

03 сентября 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Бандиты «работали» в Перми и Нытве Фото: Марина Балакина © URA.RU Банда из трех человек орудовала на территории Перми и Нытвы. На сегодняшний день злоумышленники обезврежены и вскоре предстанут перед судом, рассказали в прокуратуре региона. «Наркодилеры наладили сеть в Перми и Нытве. Следствием установлено, что участники организованной группы осуществляли распространение наркотических и психотропных средств — мефедрона и амфетамина в значительных и крупных размерах. Один из участников группы также совершил хищение и хранение (без цели сбыта) наркотических средств в значительном размере», — указано на сайте ведомства. Всего в ходе расследования было изъято свыше 120 граммов запрещенных веществ. После вручения обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено в Нытвенский районный суд. О том, что дело 23 участников ОПГ, обвиняемых в незаконном обороте психотропных и наркотических средств на территории РФ, направлено в пермский суд, URA.RU писало в начале июля. Все они были признаны виновными в совершении 27 преступлений.

Банда из трех человек орудовала на территории Перми и Нытвы. На сегодняшний день злоумышленники обезврежены и вскоре предстанут перед судом, рассказали в прокуратуре региона. «Наркодилеры наладили сеть в Перми и Нытве. Следствием установлено, что участники организованной группы осуществляли распространение наркотических и психотропных средств — мефедрона и амфетамина в значительных и крупных размерах. Один из участников группы также совершил хищение и хранение (без цели сбыта) наркотических средств в значительном размере», — указано на сайте ведомства. Всего в ходе расследования было изъято свыше 120 граммов запрещенных веществ. После вручения обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено в Нытвенский районный суд. О том, что дело 23 участников ОПГ, обвиняемых в незаконном обороте психотропных и наркотических средств на территории РФ, направлено в пермский суд, URA.RU писало в начале июля. Все они были признаны виновными в совершении 27 преступлений.