02 сентября 2022

Сеть банды наркодилеров охватила два города в Пермском крае

В Пермском крае полицейские задержали банду наркоторговцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над бандой Ровшана Ленкоранского в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, задержанный, омон, подсудимый
Бандиты «работали» в Перми и Нытве Фото:

Банда из трех человек орудовала на территории Перми и Нытвы. На сегодняшний день злоумышленники обезврежены и вскоре предстанут перед судом, рассказали в прокуратуре региона.

«Наркодилеры наладили сеть в Перми и Нытве. Следствием установлено, что участники организованной группы осуществляли распространение наркотических и психотропных средств — мефедрона и амфетамина в значительных и крупных размерах. Один из участников группы также совершил хищение и хранение (без цели сбыта) наркотических средств в значительном размере», — указано на сайте ведомства.

Всего в ходе расследования было изъято свыше 120 граммов запрещенных веществ. После вручения обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено в Нытвенский районный суд.

О том, что дело 23 участников ОПГ, обвиняемых в незаконном обороте психотропных и наркотических средств на территории РФ, направлено в пермский суд, URA.RU писало в начале июля. Все они были признаны виновными в совершении 27 преступлений.

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Банда из трех человек орудовала на территории Перми и Нытвы. На сегодняшний день злоумышленники обезврежены и вскоре предстанут перед судом, рассказали в прокуратуре региона. «Наркодилеры наладили сеть в Перми и Нытве. Следствием установлено, что участники организованной группы осуществляли распространение наркотических и психотропных средств — мефедрона и амфетамина в значительных и крупных размерах. Один из участников группы также совершил хищение и хранение (без цели сбыта) наркотических средств в значительном размере», — указано на сайте ведомства. Всего в ходе расследования было изъято свыше 120 граммов запрещенных веществ. После вручения обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено в Нытвенский районный суд. О том, что дело 23 участников ОПГ, обвиняемых в незаконном обороте психотропных и наркотических средств на территории РФ, направлено в пермский суд, URA.RU писало в начале июля. Все они были признаны виновными в совершении 27 преступлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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