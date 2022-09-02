Сеть банды наркодилеров охватила два города в Пермском крае

Банда из трех человек орудовала на территории Перми и Нытвы. На сегодняшний день злоумышленники обезврежены и вскоре предстанут перед судом, рассказали в прокуратуре региона.
«Наркодилеры наладили сеть в Перми и Нытве. Следствием установлено, что участники организованной группы осуществляли распространение наркотических и психотропных средств — мефедрона и амфетамина в значительных и крупных размерах. Один из участников группы также совершил хищение и хранение (без цели сбыта) наркотических средств в значительном размере», — указано на сайте ведомства.
Всего в ходе расследования было изъято свыше 120 граммов запрещенных веществ. После вручения обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено в Нытвенский районный суд.
О том, что дело 23 участников ОПГ, обвиняемых в незаконном обороте психотропных и наркотических средств на территории РФ, направлено в пермский суд, URA.RU писало в начале июля. Все они были признаны виновными в совершении 27 преступлений.
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