В Кремле пригрозили серьезным ответом на новые ограничения ЕС

В Кремле пригрозили серьезным ответом на визовые ограничения ЕС

04 сентября 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Ответные меры со стороны РФ могут быть ассиметричны санкциям Евросоюза, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия в любом случае введет ответные меры на новые визовые ограничения Евросоюза для россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вы знаете, не обязательно, они же могут быть асимметричными и симметричными. То, что они будут — в таком случае — это 100%. Какие они будут? Ну можно сказать, что такими, как и насколько это будет соответствовать наших нашим интересам», — рассказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Представитель президента отметил, что у россиян есть множество альтернативных туристических маршрутов, помимо европейских стран. «Мир гораздо многограннее, и огромное количество мест открыты для нас и останутся открытыми. Это интересные места с глубочайшей историей, где можно многому научиться, где можно многое заработать, где можно наладить новые каналы для сотрудничества», — сказал он. Ранее главы МИД стран Евросоюза не смогли договориться о едином решении по поводу запрета выдачи туристических виз россиянам, передает РАПСИ. Министры договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, увеличив срок и стоимость процедуры выдачи документов.

Россия в любом случае введет ответные меры на новые визовые ограничения Евросоюза для россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вы знаете, не обязательно, они же могут быть асимметричными и симметричными. То, что они будут — в таком случае — это 100%. Какие они будут? Ну можно сказать, что такими, как и насколько это будет соответствовать наших нашим интересам», — рассказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Представитель президента отметил, что у россиян есть множество альтернативных туристических маршрутов, помимо европейских стран. «Мир гораздо многограннее, и огромное количество мест открыты для нас и останутся открытыми. Это интересные места с глубочайшей историей, где можно многому научиться, где можно многое заработать, где можно наладить новые каналы для сотрудничества», — сказал он. Ранее главы МИД стран Евросоюза не смогли договориться о едином решении по поводу запрета выдачи туристических виз россиянам, передает РАПСИ. Министры договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, увеличив срок и стоимость процедуры выдачи документов.