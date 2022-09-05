«Sputnik Афганистан»: 20 человек погибли при взрыве у ворот посольства РФ в Кабуле

Террорист-смертник взорвался возле российского посольства в Кабуле, есть жертвы
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Во время теракта в Кабуле погибло 20 человек Фото:

Число жертв при теракте возле российского посольства в Кабуле может достигать 20 человек. Об этом сообщают очевидцы.

«Взрыв у посольства России в Кабуле совершил террорист-смертник. Число погибших при теракте может достигать 20 человек. У консульского отдела, в основном, находились афганские студенты», — передает Sputnik Афганистан.

Взрыв произошел в тот момент, когда из посольства вышел российский дипломат для того, чтобы зачитать списки людей, ожидавших в очереди на визу. Об этом сообщает бывший главный редактор 1TVNews Хамид Хайдари.

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Число жертв при теракте возле российского посольства в Кабуле может достигать 20 человек. Об этом сообщают очевидцы. «Взрыв у посольства России в Кабуле совершил террорист-смертник. Число погибших при теракте может достигать 20 человек. У консульского отдела, в основном, находились афганские студенты», — передает Sputnik Афганистан. Взрыв произошел в тот момент, когда из посольства вышел российский дипломат для того, чтобы зачитать списки людей, ожидавших в очереди на визу. Об этом сообщает бывший главный редактор 1TVNews Хамид Хайдари.
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