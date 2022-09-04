Губернатор Куйвашев придумал оригинальный способ завлечь избирателей

Свердловский губернатор Куйвашев придумал оригинальный способ завлечь избирателей

05 сентября 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев показал жителям новый вид агитационных листовок Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В крупных города Свердловской области появился новый вид предвыборной агитации губернатора региона Евгения Куйвашева. Как сообщают читатели URA.RU, теперь волонтеры раздают жителям письма от имени главы региона, в которых тот просит отдать голос 11 сентября за себя. «Здравствуйте. В это воскресенье — 11 сентября — пройдут выборы губернатора Свердловской области. Понимаю, на этот день у вас есть свои планы. Возможно, вы собираетесь на дачу или в магазин за покупками. А может быть, решили провести время в гостях у родителей. Или просто побыть со своей семьей или друзьями. Но выборы — это важно. У меня есть особая, личная просьба к вам. Найдите полчаса времени в ваших планах. И придите на избирательный участок. Ведь губернатором станет тот, кто наберет больше голосов. Я уверен, что вы, как и я, любите родной Урал, верите в нашу силу и смелость. У нас много планов на будущее. Я прошу у вас поддержки на выборах 11 сентября. Ваш голос важен для меня», — сказано в письме. Текст распространяемого письма полностью повторяет монолог действующего губернатора из видеоролика, который появился в соцсетях 30 августа. Помимо Куйвашева, свердловский избирком зарегистрировал еще четырех претендентов на губернаторский пост. Это вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР), а также представители региона в Госдуме Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Новый вид агитации напоминает конверт с письмом Фото: читатель URA.RU Внутри письма можно найти просьбу от губернатора проголосовать 11 сентября за него Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В крупных города Свердловской области появился новый вид предвыборной агитации губернатора региона Евгения Куйвашева. Как сообщают читатели URA.RU, теперь волонтеры раздают жителям письма от имени главы региона, в которых тот просит отдать голос 11 сентября за себя. «Здравствуйте. В это воскресенье — 11 сентября — пройдут выборы губернатора Свердловской области. Понимаю, на этот день у вас есть свои планы. Возможно, вы собираетесь на дачу или в магазин за покупками. А может быть, решили провести время в гостях у родителей. Или просто побыть со своей семьей или друзьями. Но выборы — это важно. У меня есть особая, личная просьба к вам. Найдите полчаса времени в ваших планах. И придите на избирательный участок. Ведь губернатором станет тот, кто наберет больше голосов. Я уверен, что вы, как и я, любите родной Урал, верите в нашу силу и смелость. У нас много планов на будущее. Я прошу у вас поддержки на выборах 11 сентября. Ваш голос важен для меня», — сказано в письме. Текст распространяемого письма полностью повторяет монолог действующего губернатора из видеоролика, который появился в соцсетях 30 августа. Помимо Куйвашева, свердловский избирком зарегистрировал еще четырех претендентов на губернаторский пост. Это вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР), а также представители региона в Госдуме Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»).