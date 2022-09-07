Через ХМАО пройдет участок федеральной трассы М-12, которую открыл Путин

08 сентября 2022 в 21:25 Размер текста - 17 +

Протяженность новой трассы М-12 составит 12 тысяч километров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новая федеральная трасса М-12 пройдет через Ханты-Мансийск и вольется в Северный широтный ход. Планами на развитие новой автомагистрали в эфире телеканала «Россия-24» поделился вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. «Трасса веером идет как на границе азиатских стран, так и вверх по России. Она идет, например, до Якутска, дальше идет до Магадана, выше до Ханты-Мансийска, дальше — туда, на Северный широтный ход», — заявил вице-премьер. По словам Хуснуллина, протяженность трассы М-12 составить около 12 тысяч километров. А назвать будущую автостраду вице-премьер предложил «Евразия». Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин открыл первый участок автомагистрали М-12 «Москва-Казань». По словам главы государства, ее строительство — это важный шаг в развитии надежного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего Запад и Восток нашей страны.

Новая федеральная трасса М-12 пройдет через Ханты-Мансийск и вольется в Северный широтный ход. Планами на развитие новой автомагистрали в эфире телеканала «Россия-24» поделился вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. «Трасса веером идет как на границе азиатских стран, так и вверх по России. Она идет, например, до Якутска, дальше идет до Магадана, выше до Ханты-Мансийска, дальше — туда, на Северный широтный ход», — заявил вице-премьер. По словам Хуснуллина, протяженность трассы М-12 составить около 12 тысяч километров. А назвать будущую автостраду вице-премьер предложил «Евразия». Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин открыл первый участок автомагистрали М-12 «Москва-Казань». По словам главы государства, ее строительство — это важный шаг в развитии надежного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего Запад и Восток нашей страны.