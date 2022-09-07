Через ХМАО пройдет участок федеральной трассы М-12, которую открыл Путин

Новая федеральная трасса М-12 пройдет через Ханты-Мансийск и вольется в Северный широтный ход. Планами на развитие новой автомагистрали в эфире телеканала «Россия-24» поделился вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Трасса веером идет как на границе азиатских стран, так и вверх по России. Она идет, например, до Якутска, дальше идет до Магадана, выше до Ханты-Мансийска, дальше — туда, на Северный широтный ход», — заявил вице-премьер.
По словам Хуснуллина, протяженность трассы М-12 составить около 12 тысяч километров. А назвать будущую автостраду вице-премьер предложил «Евразия».
Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин открыл первый участок автомагистрали М-12 «Москва-Казань». По словам главы государства, ее строительство — это важный шаг в развитии надежного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего Запад и Восток нашей страны.
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