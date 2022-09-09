Медик-волонтер из Екатеринбурга рассказал о зверствах украинских нацбатов

Студент УГМУ Кисляков побывал в Луганской Народной Республике

Арсений Кисляков помогал на фронте в качестве медбрата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Студент третьего курса лечебно-профилактического факультета Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Арсений Кисляков побывал в Луганской Народной Республике (ЛНР). В августе он отправился на Украину с гуманитарной миссией в качестве медика-волонтера и провел там целый месяц, где воочию столкнулся с преступлениями украинских военных. Об этом URA.RU рассказал сам Кисляков.

«Я уже ездил в качестве волонтера в Донецк. В этот раз я поехал в Луганск. Целый месяц я помогал спасать раненных. И скажу честно, был в шоке от увиденного. Среди раненых ребят были те, кто подвергался к жестоким пыткам, издевательствам. Например, некоторые солдаты, которые попадали в украинский плен, подвергались кастрации», — рассказывает Кисляков.

По его словам, украинские нацбаты ходят с неонацистскими нашивками. «Я встречал среди раненых неонацистов тех, кто был одержим убийствами мирных и российских военных. Я до сих пор не могу понять, почему западные страны поставляют оружие на Украину», — сообщил медик.

Кисляков отметил, что в зоне боевых действий ходят слухи, что украинские военные продают солдат на органы. «Ходят слухи, что украинские военные здоровых парней продают на органы. Если это все правда, то могу сказать только одно: украинские военные не отличаются от фашистов 1941 года», — посетовал он.

По словам волонтера, больше всего его впечатлила работа медиков. «Я испытываю дикое чувство гордости за российских медиков. Там, на фронте, они выкладываются на все 100%. Когда поступают раненые, они не спрашивают, это украинский националист или солдат из ополчения — помогают всем. Наши медики обладают неиссякаемой человечностью», — говорит Арсений.

«Мне повезло, что я могу помогать раненым солдатам и мирным людям. Я счастлив, что могу быть полезным на фронте. Для меня каждая поездка — это огромный практический опыт, который поможет мне помогать людям в дальнейшем», — отметил студент. Арсений привез из ЛНР на Урал эублефара (ящерица — прим. ред). «Я купил его практически сразу, как оказался в ЛНР. Он стал моим товарищем. Теперь он везде со мной», — резюмировал Кисляков.

Ранее агентство писало, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и начала освободительную спецоперацию 24 февраля, руководствуясь Уставом ООН. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины.

По словам Арсения, ящерица помогла скрасить все ужасы войны Фото: Арсений Кисляков

Кисляков пояснил, что эублефары хладнокровные ящерицы, которые прекрасно себя чувствуют при комнатной температуре. Фото: Арсений Кисляков