В Миассе ребенка ударило током от кассы

По словам матери, ток прошел по спине мальчика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе Челябинской области на кассе одного из магазинов ребенок получил разряд тока. Об этом сообщила его мама в соцсетях.

«Мы приехали в магазин „Светофор“ по адресу: Тургоякское шоссе, 13/49с. У меня сын прикоснулся к двум кассам и получил сильный удар током. Сейчас у него очень сильно болит спина, он не может долго сидеть», — сообщила участница сообщества «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте» Алена Русских.

Автор поста указала, что вместо извинений услышала ответ женщины-кассира, что та не знает, почему касса бьет током. По словам матери, у мальчика ожог на левой кисти. Она просит тщательнее смотреть за своими детьми, чтобы те не прикасались к кассам.

В комментариях участники сообщества засомневались, что ребенок получил удар именно током, а не разряд статического электричества. Однако другие заявили, что это возможно при отсутствии заземления.