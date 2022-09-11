В Миассе ребенка ударило током от кассы

В Миассе Челябинской области на кассе одного из магазинов ребенок получил разряд тока. Об этом сообщила его мама в соцсетях.
«Мы приехали в магазин „Светофор“ по адресу: Тургоякское шоссе, 13/49с. У меня сын прикоснулся к двум кассам и получил сильный удар током. Сейчас у него очень сильно болит спина, он не может долго сидеть», — сообщила участница сообщества «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте» Алена Русских.
Автор поста указала, что вместо извинений услышала ответ женщины-кассира, что та не знает, почему касса бьет током. По словам матери, у мальчика ожог на левой кисти. Она просит тщательнее смотреть за своими детьми, чтобы те не прикасались к кассам.
В комментариях участники сообщества засомневались, что ребенок получил удар именно током, а не разряд статического электричества. Однако другие заявили, что это возможно при отсутствии заземления.
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