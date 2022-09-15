В Екатеринбурге крупный пожар охватил два дома

В садовом товариществе Екатеринбурга загорелись два дома
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На место пожара выехали 14 сотрудников МЧС Фото:

В микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге загорелись два дома, которые пожарные тушили около часа. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 14:07 поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе „Дружба“ в Екатеринбурге. На площади 150 квадратных метров горит два садовых домика и надворные постройки», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что огонь смогли остановить в 15:09. На месте работали 14 спасателей на четырех спецмашинах.

Ранее в МЧС сообщали о крупном пожаре в садовом товариществе возле Сибирского тракта в Екатеринбурге. Плохая погода не давала пожарным полностью потушить огонь — он разгорался после порывов ветра. На место отправили четыре машины со спасателями.

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В микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге загорелись два дома, которые пожарные тушили около часа. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 14:07 поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе „Дружба“ в Екатеринбурге. На площади 150 квадратных метров горит два садовых домика и надворные постройки», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что огонь смогли остановить в 15:09. На месте работали 14 спасателей на четырех спецмашинах. Ранее в МЧС сообщали о крупном пожаре в садовом товариществе возле Сибирского тракта в Екатеринбурге. Плохая погода не давала пожарным полностью потушить огонь — он разгорался после порывов ветра. На место отправили четыре машины со спасателями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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