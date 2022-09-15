В Екатеринбурге крупный пожар охватил два дома

В микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге загорелись два дома, которые пожарные тушили около часа. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 14:07 поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе „Дружба“ в Екатеринбурге. На площади 150 квадратных метров горит два садовых домика и надворные постройки», — сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что огонь смогли остановить в 15:09. На месте работали 14 спасателей на четырех спецмашинах.
Ранее в МЧС сообщали о крупном пожаре в садовом товариществе возле Сибирского тракта в Екатеринбурге. Плохая погода не давала пожарным полностью потушить огонь — он разгорался после порывов ветра. На место отправили четыре машины со спасателями.
Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo