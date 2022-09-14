В садовом товариществе около Сибирского тракта в Екатеринбурге загорелся дом, который не получается потушить из-за ветреной погоды и недостатка воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 13:24 по местному времени поступило сообщение о пожаре на Сибирском тракте в Екатеринбурге. По оперативной информации, на площади 150 квадратных метров горит дом в садовом товариществе», — сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что пожар сложно потушить из-за ветреной погоды. Источники воды, с помощью которых пожарные могут справиться с огнем, находятся далеко от очага горения. На месте работает четыре специальные машины МЧС.
Ранее сообщалось о пожаре на базе отдыха «Мангал», где 13 сентября загорелось два дома. На место происшествия выезжали 20 спасателей.
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