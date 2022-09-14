14 сентября 2022

В доме Екатеринбурга начался крупный пожар, который не могут потушить из-за ветра. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, пожарная машина, набор воды, огонь, тушение пожара
На место пожара выехали четыре пожарные машины Фото:

В садовом товариществе около Сибирского тракта в Екатеринбурге загорелся дом, который не получается потушить из-за ветреной погоды и недостатка воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 13:24 по местному времени поступило сообщение о пожаре на Сибирском тракте в Екатеринбурге. По оперативной информации, на площади 150 квадратных метров горит дом в садовом товариществе», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что пожар сложно потушить из-за ветреной погоды. Источники воды, с помощью которых пожарные могут справиться с огнем, находятся далеко от очага горения. На месте работает четыре специальные машины МЧС.

Ранее сообщалось о пожаре на базе отдыха «Мангал», где 13 сентября загорелось два дома. На место происшествия выезжали 20 спасателей.

Фото:

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

В садовом товариществе около Сибирского тракта в Екатеринбурге загорелся дом, который не получается потушить из-за ветреной погоды и недостатка воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 13:24 по местному времени поступило сообщение о пожаре на Сибирском тракте в Екатеринбурге. По оперативной информации, на площади 150 квадратных метров горит дом в садовом товариществе», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что пожар сложно потушить из-за ветреной погоды. Источники воды, с помощью которых пожарные могут справиться с огнем, находятся далеко от очага горения. На месте работает четыре специальные машины МЧС. Ранее сообщалось о пожаре на базе отдыха «Мангал», где 13 сентября загорелось два дома. На место происшествия выезжали 20 спасателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...