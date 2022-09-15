Под Сургутом снесут скотомогильник без проверок на сибирскую язву

16 сентября 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Останки животных сожгут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ветеринарная служба Сургута не стала проверять скотомогильник под Сургутом на сибирскую язву и потребовала его снести. Об этом URA.RU сообщили в ветеринарной службе города. «Там обнаружены останки не от падежа скота, а отходы от убоя животных. А по правилам, раз падежа не было, то эти останки относится к группе умеренно опасных отходов, которые не представляют опасности для окружающей среды. И проб не надо. Мы со своей стороны провели дезинфекцию данного участка и огородили его, чтоб люди не заходили туда. Принято решение ликвидировать данное захоронение», — сообщил начальник филиала ветеринарной службы в Сургуте Владимир Познахарев. В ветнадзоре города сообщили, что данные отходы должны уничтожаться путем сжигания. Делать это должен собственник земельного участка. «Нужно выяснить, кому принадлежит земля, на которой обнаружили останки. Владельцу и придется устранять данную свалку. Мы уже направили письма в администрацию города и природнадзор ХМАО со своими доводами. Все, что зависело от нашей службы, мы сделали», — добавил Познахарев. Ранее URA.RU сообщало, что под Сургутом нашли скотомогильник с останками животных. Трупы домашнего скота нашли недалеко от дачных кооперативов «Старожил-1» и «Ветеран-2».

Ветеринарная служба Сургута не стала проверять скотомогильник под Сургутом на сибирскую язву и потребовала его снести. Об этом URA.RU сообщили в ветеринарной службе города. «Там обнаружены останки не от падежа скота, а отходы от убоя животных. А по правилам, раз падежа не было, то эти останки относится к группе умеренно опасных отходов, которые не представляют опасности для окружающей среды. И проб не надо. Мы со своей стороны провели дезинфекцию данного участка и огородили его, чтоб люди не заходили туда. Принято решение ликвидировать данное захоронение», — сообщил начальник филиала ветеринарной службы в Сургуте Владимир Познахарев. В ветнадзоре города сообщили, что данные отходы должны уничтожаться путем сжигания. Делать это должен собственник земельного участка. «Нужно выяснить, кому принадлежит земля, на которой обнаружили останки. Владельцу и придется устранять данную свалку. Мы уже направили письма в администрацию города и природнадзор ХМАО со своими доводами. Все, что зависело от нашей службы, мы сделали», — добавил Познахарев. Ранее URA.RU сообщало, что под Сургутом нашли скотомогильник с останками животных. Трупы домашнего скота нашли недалеко от дачных кооперативов «Старожил-1» и «Ветеран-2».