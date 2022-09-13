Под Сургутом нашли скотомогильник с останками животных. Фото

Под Сургутом нашли и сфотографировали скотомогильник с останками животных

14 сентября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Скелеты животных лежат на земле, вместе с остатками старой мебели Фото: сообщество ЧП Сургут, «ВКонтакте» Жители Сургута (ХМАО) нашли нелегальный скотомогильник в районе дач « » и кооператива «Ветеран». Фотографии находки опубликовали в сообществе «ЧП СУРГУТ» социальной сети «ВКонтакте». «Продолжаем знакомить спящий народ с мракобесием, творящимся под носом. Район Старожилы — Ветеран», — пишет автор поста, приложив фотографии. Подписчики из числа жителей Сургута предположили, что «создатели» скотомогильника и всей свалки — сами дачники. «Они не живут в ****, они живут в комфорте, а отходы потребления утилизируют в лесу. Просто так эту проблему не решит один или горстка человек. Нужна более суровая мера, а ее нет», — считает Дмитрий Валентинов. «Какой кошмар!», — возмущается пользователь Регина Волынская.



На опубликованных снимках запечатлены не только скелеты животных, но и горы бытового мусора, вываленные вдоль дороги. URA.RU отправило официальный запрос в Роспотребнадзор ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается Фото: ЧП СУРГУТ соцсеть «ВКонтакте» Фото: ЧП СУРГУТ соцсеть «ВКонтакте»

Жители Сургута (ХМАО) нашли нелегальный скотомогильник в районе дач « » и кооператива «Ветеран». Фотографии находки опубликовали в сообществе «ЧП СУРГУТ» социальной сети «ВКонтакте». «Продолжаем знакомить спящий народ с мракобесием, творящимся под носом. Район Старожилы — Ветеран», — пишет автор поста, приложив фотографии. Подписчики из числа жителей Сургута предположили, что «создатели» скотомогильника и всей свалки — сами дачники. «Они не живут в ****, они живут в комфорте, а отходы потребления утилизируют в лесу. Просто так эту проблему не решит один или горстка человек. Нужна более суровая мера, а ее нет», — считает Дмитрий Валентинов. «Какой кошмар!», — возмущается пользователь Регина Волынская. На опубликованных снимках запечатлены не только скелеты животных, но и горы бытового мусора, вываленные вдоль дороги. URA.RU отправило официальный запрос в Роспотребнадзор ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается