Жители Сургута (ХМАО) нашли нелегальный скотомогильник в районе дач « » и кооператива «Ветеран». Фотографии находки опубликовали в сообществе «ЧП СУРГУТ» социальной сети «ВКонтакте».
«Продолжаем знакомить спящий народ с мракобесием, творящимся под носом. Район Старожилы — Ветеран», — пишет автор поста, приложив фотографии.
Подписчики из числа жителей Сургута предположили, что «создатели» скотомогильника и всей свалки — сами дачники. «Они не живут в ****, они живут в комфорте, а отходы потребления утилизируют в лесу. Просто так эту проблему не решит один или горстка человек. Нужна более суровая мера, а ее нет», — считает Дмитрий Валентинов. «Какой кошмар!», — возмущается пользователь Регина Волынская.
На опубликованных снимках запечатлены не только скелеты животных, но и горы бытового мусора, вываленные вдоль дороги. URA.RU отправило официальный запрос в Роспотребнадзор ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается
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