15 сентября 2022

В ХМАО после выборов избиркомы ждет массовая ротация кадров

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, участковая избирательная комиссия, избирателный участок, выборы 2021
Среди членов участковых избирательных комиссий ожидается массовая ротация кадров Фото:

Участковые избирательные комиссии Югры ждет массовая ротация кадров. Об этом URA.RU сообщил председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев.

«У большинства участковых избирательных комиссий завершается срок полномочий, они проработали в нынешнем составе пять лет. Поэтому по закону необходима их ротация. Эта работа будет проводится в мае 2023 года», — рассказал Корнеев. Он также уточнил, что в настоящее время в составе участковых избирательных комиссий работают около восьми тысяч человек. Списки на включение в состав УИК подают политические партии и собрания избирателей по месту жительства и работы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре 11 сентября прошли выборы в 10 муниципалитетах Югры, где избирались главы городских и сельских поселений. Явка населения составила порядка 27%.

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Участковые избирательные комиссии Югры ждет массовая ротация кадров. Об этом URA.RU сообщил председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев. «У большинства участковых избирательных комиссий завершается срок полномочий, они проработали в нынешнем составе пять лет. Поэтому по закону необходима их ротация. Эта работа будет проводится в мае 2023 года», — рассказал Корнеев. Он также уточнил, что в настоящее время в составе участковых избирательных комиссий работают около восьми тысяч человек. Списки на включение в состав УИК подают политические партии и собрания избирателей по месту жительства и работы. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре 11 сентября прошли выборы в 10 муниципалитетах Югры, где избирались главы городских и сельских поселений. Явка населения составила порядка 27%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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