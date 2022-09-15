В ХМАО после выборов избиркомы ждет массовая ротация кадров

16 сентября 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Среди членов участковых избирательных комиссий ожидается массовая ротация кадров Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Участковые избирательные комиссии Югры ждет массовая ротация кадров. Об этом URA.RU сообщил председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев. «У большинства участковых избирательных комиссий завершается срок полномочий, они проработали в нынешнем составе пять лет. Поэтому по закону необходима их ротация. Эта работа будет проводится в мае 2023 года», — рассказал Корнеев. Он также уточнил, что в настоящее время в составе участковых избирательных комиссий работают около восьми тысяч человек. Списки на включение в состав УИК подают политические партии и собрания избирателей по месту жительства и работы. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре 11 сентября прошли выборы в 10 муниципалитетах Югры, где избирались главы городских и сельских поселений. Явка населения составила порядка 27%.

Участковые избирательные комиссии Югры ждет массовая ротация кадров. Об этом URA.RU сообщил председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев. «У большинства участковых избирательных комиссий завершается срок полномочий, они проработали в нынешнем составе пять лет. Поэтому по закону необходима их ротация. Эта работа будет проводится в мае 2023 года», — рассказал Корнеев. Он также уточнил, что в настоящее время в составе участковых избирательных комиссий работают около восьми тысяч человек. Списки на включение в состав УИК подают политические партии и собрания избирателей по месту жительства и работы. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре 11 сентября прошли выборы в 10 муниципалитетах Югры, где избирались главы городских и сельских поселений. Явка населения составила порядка 27%.