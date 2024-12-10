На месте ДТП работают сотрудники полиции
В Ханты-Мансийске вечером 10 декабря столкнулись Lada Vesta и внедорожник BMW. По данным окружной Госавтоинспекции, водитель отечественной легковушки скончался на месте ДТП.
«10 декабря около 22:40, в городе Ханты-Мансийск произошло столкновение двух транспортных средств — Lada Vesta и BMW. В результате водитель отечественного автомобиля погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В отечественной легковушке также находился пассажир. Он с травмами доставлен в больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Пассажир легковушки госпитализирован
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