10 декабря 2024

В Ханты-Мансийске столкнулся джип и легковушка, есть погибшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП работают сотрудники полиции
На месте ДТП работают сотрудники полиции Фото:

В Ханты-Мансийске вечером 10 декабря столкнулись Lada Vesta и внедорожник BMW. По данным окружной Госавтоинспекции, водитель отечественной легковушки скончался на месте ДТП.

«10 декабря около 22:40, в городе Ханты-Мансийск произошло столкновение двух транспортных средств — Lada Vesta и BMW. В результате водитель отечественного автомобиля погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В отечественной легковушке также находился пассажир. Он с травмами доставлен в больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Пассажир легковушки госпитализирован
Пассажир легковушки госпитализирован
Фото:

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В Ханты-Мансийске вечером 10 декабря столкнулись Lada Vesta и внедорожник BMW. По данным окружной Госавтоинспекции, водитель отечественной легковушки скончался на месте ДТП. «10 декабря около 22:40, в городе Ханты-Мансийск произошло столкновение двух транспортных средств — Lada Vesta и BMW. В результате водитель отечественного автомобиля погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства. В отечественной легковушке также находился пассажир. Он с травмами доставлен в больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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