Кассационный суд ХМАО вынес приговор крановщику, который случайно задавил коллегу. Его приговорили к полутора годам ограничения свободы, но освободил от отбывания наказания, сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок один год и шесть месяцев. Осужденный освобождён от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — сообщается в telegram-канале.
Машинист за рулем крана «Урал» наехал на потерпевшего в смотровой яме. От полученных травм последний скончался на месте. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы и компенсации морального вреда в 500 000 рублей. Он не согласился с приговором и пытался обжаловать его в апелляционном и кассационном суде. В кассации ему вынесли приговор, но освободили от наказания за истечением срока давности. Иск о моральной компенсации в полмиллиона рублей будет рассматривать гражданский суд.
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