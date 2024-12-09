Членам фракции «Единая Россия» в думе ХМАО разрешат тратить деньги из депутатского фонда не только на СВО. Два года подряд эти средства перенаправлялись в поддержку югорчан, участвующих в боевых действиях, однако в преддверии выборов 2026 года обсуждается решение часть финансов все же тратить на выполнение наказов избирателей, сообщает источник URA.RU в политическом истеблишменте округа.
«Обсуждается вопрос, что средства из фондов на три квартала 2025 года из четырех будут по-прежнему уходить в поддержку бойцов. А остаток можно будет потратить на благоустройство и социалку, как это делают другие партии», — сообщает инсайдер.
В думу ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о консолидированном решении единороссов ХМАО пожертвовать весь депутатский фонд фракции на СВО. По словам спикера окружной думы Бориса Хохрякова, 174 миллиона запланировано потратить на закупку оборудования для подразделений, где воюют бойцы из Югры.
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