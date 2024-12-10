10 декабря 2024

В ХМАО перекроют трассы из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за снега и ветра на трассах региона ограничат движение
Из-за снега и ветра на трассах региона ограничат движение Фото:

В ХМАО в нескольких районах перекроют трассы из-за снега и ветра. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».

«В связи с ухудшением погодных условий (снег, ветер) вводятся ограничения скоростного режима. 70 км/ч», — сообщает telegram-канал.

Ограничения введены на трассах Сургут — Лянтор с 13 по 43 км и с 43 по 91 км. Сургут — Нижневартовск с 13 по 34 км и 34 — 100 км, Нефтеюганск — Сургут 43-59 км. Северный обход в Сургуте с 0 по 22 км. Сургут — Когалым с 34 по 245 км и подъезд к Когалыму до 53 км.

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В ХМАО в нескольких районах перекроют трассы из-за снега и ветра. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры». «В связи с ухудшением погодных условий (снег, ветер) вводятся ограничения скоростного режима. 70 км/ч», — сообщает telegram-канал. Ограничения введены на трассах Сургут — Лянтор с 13 по 43 км и с 43 по 91 км. Сургут — Нижневартовск с 13 по 34 км и 34 — 100 км, Нефтеюганск — Сургут 43-59 км. Северный обход в Сургуте с 0 по 22 км. Сургут — Когалым с 34 по 245 км и подъезд к Когалыму до 53 км.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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