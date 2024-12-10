Сургутянки пожаловались на сеть спортивных клубов из-за срыва занятий

Посетители фитнес-клуба «Ufit» в Сургуте пожаловались на руководство центра из-за срыва занятий. Об этом написали сургутянки в соцсетях.
«В один день все занятия отменились без объяснения причины, данная ситуация продолжается вторую неделю. Никто на связь не выходит. Людей просто кинули...», — сообщила одна из посетительниц клуба в комментариях группы ВКонтакте «Черный список — Сургут».
Девушки утверждают, что в клубе неожиданно отменяют записи, но при этом занятия «сгорают». Более того, деньги за купленный абонемент жительницы города вернуть тоже не могут. По словам посетительниц, руководитель центра Юлия Антонова отказывает в возмещении суммы.
«Сначала заманивает в свои клубы, а затем их закрывает, не возвращая деньги. Карма реально существует и всегда приходит по своему адресу! Верните людям украденные деньги!», — обратились одна из девушек к руководителю клуба.
Номер телефона фитнес-центра «Ufit» недоступен. Ожидается ответ на письменное обращение журналиста URA.RU.
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