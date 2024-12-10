10 декабря 2024

Сургутянки пожаловались на сеть спортивных клубов из-за срыва занятий

Посетители сургутского фитнес-клуба пожаловались на руководство
© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство фитнес-клуба «Ufit» не возвращает деньги за абонементы
Руководство фитнес-клуба «Ufit» не возвращает деньги за абонементы Фото:

Посетители фитнес-клуба «Ufit» в Сургуте пожаловались на руководство центра из-за срыва занятий. Об этом написали сургутянки в соцсетях.

«В один день все занятия отменились без объяснения причины, данная ситуация продолжается вторую неделю. Никто на связь не выходит. Людей просто кинули...», — сообщила одна из посетительниц клуба в комментариях группы ВКонтакте «Черный список — Сургут».

Девушки утверждают, что в клубе неожиданно отменяют записи, но при этом занятия «сгорают». Более того, деньги за купленный абонемент жительницы города вернуть тоже не могут. По словам посетительниц, руководитель центра Юлия Антонова отказывает в возмещении суммы.

«Сначала заманивает в свои клубы, а затем их закрывает, не возвращая деньги. Карма реально существует и всегда приходит по своему адресу! Верните людям украденные деньги!», — обратились одна из девушек к руководителю клуба.

Номер телефона фитнес-центра «Ufit» недоступен. Ожидается ответ на письменное обращение журналиста URA.RU.

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Посетители фитнес-клуба «Ufit» в Сургуте пожаловались на руководство центра из-за срыва занятий. Об этом написали сургутянки в соцсетях. «В один день все занятия отменились без объяснения причины, данная ситуация продолжается вторую неделю. Никто на связь не выходит. Людей просто кинули...», — сообщила одна из посетительниц клуба в комментариях группы ВКонтакте «Черный список — Сургут». Девушки утверждают, что в клубе неожиданно отменяют записи, но при этом занятия «сгорают». Более того, деньги за купленный абонемент жительницы города вернуть тоже не могут. По словам посетительниц, руководитель центра Юлия Антонова отказывает в возмещении суммы. «Сначала заманивает в свои клубы, а затем их закрывает, не возвращая деньги. Карма реально существует и всегда приходит по своему адресу! Верните людям украденные деньги!», — обратились одна из девушек к руководителю клуба. Номер телефона фитнес-центра «Ufit» недоступен. Ожидается ответ на письменное обращение журналиста URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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