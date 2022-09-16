16 сентября 2022

Челябинца оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

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Администрация города Челябинска, администрация челябинска, виды челябинска, мэрия челябинска
Челябинец вышел с плакатом к мэрии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Советский районный суд Челябинска оштрафовал на 48 тысяч рублей жителя города за дискредитацию Вооруженных сил России. Мужчина вышел с плакатом к администрации города.

«Правонарушителя выявили сотрудники полиции 7 сентября. 16 сентября Советский районный суд, рассмотрев собранные полицейскими материалы, постановил назначить челябинцу административный штраф в размере 48 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным ведомства, к ответственности за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, привлечен житель Челябинска 1984 года рождения. Он вышел к зданию мэрии с плакатом, призывающим к миру.

Размер взыскания граничит с верхним пределом максимального наказания по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф для граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями ее являются денацификация и демилитаризация Украины. Он отметил, что такие меры стали вынужденными, потому что жители Донбасса страдали от издевательств со стороны Украины. Глава государства также заявлял, что Россия предлагала властям Киева предотвратить спецоперацию и вывести войска из Донбасса, но они отказались.

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Советский районный суд Челябинска оштрафовал на 48 тысяч рублей жителя города за дискредитацию Вооруженных сил России. Мужчина вышел с плакатом к администрации города. «Правонарушителя выявили сотрудники полиции 7 сентября. 16 сентября Советский районный суд, рассмотрев собранные полицейскими материалы, постановил назначить челябинцу административный штраф в размере 48 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. По данным ведомства, к ответственности за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, привлечен житель Челябинска 1984 года рождения. Он вышел к зданию мэрии с плакатом, призывающим к миру. Размер взыскания граничит с верхним пределом максимального наказания по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф для граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями ее являются денацификация и демилитаризация Украины. Он отметил, что такие меры стали вынужденными, потому что жители Донбасса страдали от издевательств со стороны Украины. Глава государства также заявлял, что Россия предлагала властям Киева предотвратить спецоперацию и вывести войска из Донбасса, но они отказались.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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