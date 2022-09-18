18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

Житель ЯНАО получил премию за сигнал о пьяном водителе

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний в Пермском университете. Пермь, гибдд, дпс, проверка на дорогах
Сообщение неравнодушного гражданина о пьяном водителе подтвердилось Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе мужчина получил денежное вознаграждение за то, что проинформировал полицейских о нетрезвом водителе. По информации пресс-службы окружного УМВД, сигнал о нарушителе, замеченным на дороге, поступил в конце мая этого года.

«По сообщению незамедлительно выехал патрульный экипаж ДПС. В ходе задержания и проведения проверки водителя факт нетрезвого вождения подтвердился», — сообщается на официальном портале УМВД по ЯНАО.

Представители ведомства напомнили, что согласно региональному законодательству граждане, сообщившие о правонарушениях и преступлениях в правоохранительные органы, в случае, если информация подтверждается, получают выплату в размере 4000 рублей. Денежное вознаграждение заявителю выплачено, уточнили в УМВД.

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В Ямало-Ненецком автономном округе мужчина получил денежное вознаграждение за то, что проинформировал полицейских о нетрезвом водителе. По информации пресс-службы окружного УМВД, сигнал о нарушителе, замеченным на дороге, поступил в конце мая этого года. «По сообщению незамедлительно выехал патрульный экипаж ДПС. В ходе задержания и проведения проверки водителя факт нетрезвого вождения подтвердился», — сообщается на официальном портале УМВД по ЯНАО. Представители ведомства напомнили, что согласно региональному законодательству граждане, сообщившие о правонарушениях и преступлениях в правоохранительные органы, в случае, если информация подтверждается, получают выплату в размере 4000 рублей. Денежное вознаграждение заявителю выплачено, уточнили в УМВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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