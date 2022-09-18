Житель ЯНАО получил премию за сигнал о пьяном водителе

19 сентября 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Сообщение неравнодушного гражданина о пьяном водителе подтвердилось Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе мужчина получил денежное вознаграждение за то, что проинформировал полицейских о нетрезвом водителе. По информации пресс-службы окружного УМВД, сигнал о нарушителе, замеченным на дороге, поступил в конце мая этого года. «По сообщению незамедлительно выехал патрульный экипаж ДПС. В ходе задержания и проведения проверки водителя факт нетрезвого вождения подтвердился», — сообщается на официальном портале УМВД по ЯНАО. Представители ведомства напомнили, что согласно региональному законодательству граждане, сообщившие о правонарушениях и преступлениях в правоохранительные органы, в случае, если информация подтверждается, получают выплату в размере 4000 рублей. Денежное вознаграждение заявителю выплачено, уточнили в УМВД.

В Ямало-Ненецком автономном округе мужчина получил денежное вознаграждение за то, что проинформировал полицейских о нетрезвом водителе. По информации пресс-службы окружного УМВД, сигнал о нарушителе, замеченным на дороге, поступил в конце мая этого года. «По сообщению незамедлительно выехал патрульный экипаж ДПС. В ходе задержания и проведения проверки водителя факт нетрезвого вождения подтвердился», — сообщается на официальном портале УМВД по ЯНАО. Представители ведомства напомнили, что согласно региональному законодательству граждане, сообщившие о правонарушениях и преступлениях в правоохранительные органы, в случае, если информация подтверждается, получают выплату в размере 4000 рублей. Денежное вознаграждение заявителю выплачено, уточнили в УМВД.