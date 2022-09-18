В Перми в курином мясе нашли бактерии, вызывающие тяжелую болезнь

В пробах куриного мяса из Перми свердловские специалисты выявили болезнетворную бактерию листерию. Вызванная ей болезнь может очень тяжело переноситься человеком, отмечают в Свердловском референтном центре Россельхознадзора.
«Микробиологические исследования, проведенные в отделе ветеринарно-санитарной экспертизы, показали, что в пробе куриных голеней живет патогенная бактерия листерия. Listeria monocytogenes — это бактериальный патоген III группы опасности, который вызывает у людей листериоз, характеризующийся тяжелым течением заболевания», — сообщается на сайте учреждения.
Ученые поясняют, что бактерии могли попасть на предприятие с сырьем от больного животного или с упаковочным материалом. Также источником могли стать плохо вымытые и необеззараженные руки сотрудников. Инспекторы Россельхознадзора намерены принять оперативные меры, чтобы пермяки не пострадали от опасного мяса.
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