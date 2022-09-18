В Перми в курином мясе нашли бактерии, вызывающие тяжелую болезнь

19 сентября 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Опасную бактерию нашли в пробах куриных голеней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пробах куриного мяса из Перми свердловские специалисты выявили болезнетворную бактерию листерию. Вызванная ей болезнь может очень тяжело переноситься человеком, отмечают в Свердловском референтном центре Россельхознадзора. «Микробиологические исследования, проведенные в отделе ветеринарно-санитарной экспертизы, показали, что в пробе куриных голеней живет патогенная бактерия листерия. Listeria monocytogenes — это бактериальный патоген III группы опасности, который вызывает у людей листериоз, характеризующийся тяжелым течением заболевания», — сообщается на сайте учреждения. Ученые поясняют, что бактерии могли попасть на предприятие с сырьем от больного животного или с упаковочным материалом. Также источником могли стать плохо вымытые и необеззараженные руки сотрудников. Инспекторы Россельхознадзора намерены принять оперативные меры, чтобы пермяки не пострадали от опасного мяса.

В пробах куриного мяса из Перми свердловские специалисты выявили болезнетворную бактерию листерию. Вызванная ей болезнь может очень тяжело переноситься человеком, отмечают в Свердловском референтном центре Россельхознадзора. «Микробиологические исследования, проведенные в отделе ветеринарно-санитарной экспертизы, показали, что в пробе куриных голеней живет патогенная бактерия листерия. Listeria monocytogenes — это бактериальный патоген III группы опасности, который вызывает у людей листериоз, характеризующийся тяжелым течением заболевания», — сообщается на сайте учреждения. Ученые поясняют, что бактерии могли попасть на предприятие с сырьем от больного животного или с упаковочным материалом. Также источником могли стать плохо вымытые и необеззараженные руки сотрудников. Инспекторы Россельхознадзора намерены принять оперативные меры, чтобы пермяки не пострадали от опасного мяса.