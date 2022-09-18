18 сентября 2022
17 сентября 2022

В Перми в курином мясе нашли бактерии, вызывающие тяжелую болезнь

© Служба новостей «URA.RU»
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Опасную бактерию нашли в пробах куриных голеней Фото:

В пробах куриного мяса из Перми свердловские специалисты выявили болезнетворную бактерию листерию. Вызванная ей болезнь может очень тяжело переноситься человеком, отмечают в Свердловском референтном центре Россельхознадзора.

«Микробиологические исследования, проведенные в отделе ветеринарно-санитарной экспертизы, показали, что в пробе куриных голеней живет патогенная бактерия листерия. Listeria monocytogenes — это бактериальный патоген III группы опасности, который вызывает у людей листериоз, характеризующийся тяжелым течением заболевания», — сообщается на сайте учреждения.

Ученые поясняют, что бактерии могли попасть на предприятие с сырьем от больного животного или с упаковочным материалом. Также источником могли стать плохо вымытые и необеззараженные руки сотрудников. Инспекторы Россельхознадзора намерены принять оперативные меры, чтобы пермяки не пострадали от опасного мяса.

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В пробах куриного мяса из Перми свердловские специалисты выявили болезнетворную бактерию листерию. Вызванная ей болезнь может очень тяжело переноситься человеком, отмечают в Свердловском референтном центре Россельхознадзора. «Микробиологические исследования, проведенные в отделе ветеринарно-санитарной экспертизы, показали, что в пробе куриных голеней живет патогенная бактерия листерия. Listeria monocytogenes — это бактериальный патоген III группы опасности, который вызывает у людей листериоз, характеризующийся тяжелым течением заболевания», — сообщается на сайте учреждения. Ученые поясняют, что бактерии могли попасть на предприятие с сырьем от больного животного или с упаковочным материалом. Также источником могли стать плохо вымытые и необеззараженные руки сотрудников. Инспекторы Россельхознадзора намерены принять оперативные меры, чтобы пермяки не пострадали от опасного мяса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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