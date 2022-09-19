Полиция и волонтеры ищут пропавшего 33-летенго екатеринбуржца

В Екатеринбурге пропал 33-летний мужчина

20 сентября 2022 в 06:32 Размер текста - 17 +

Поиском мужчины занимается полиция и поисково-спасательный отряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут 33-летнего Александра Клименко. Об этом сообщают поисковики на своем официальном сайте. «Приметы: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. В момент пропажи мужчина был одет в черную куртку, серую кофту, темно-синие джинсы и черные кроссовки», — следует из сообщения на сайте «ЛизаАлерт». Крайний раз екатеринбуржец выходил на связь 18 сентября. Если вы видели Александра или знаете его местонахождение, то сообщите информацию по телефону +7 (904) 383-17-48. Крайний раз екатеринбуржца видели 18 сентября Фото: официальный сайт «ЛизаАлерт»

Полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут 33-летнего Александра Клименко. Об этом сообщают поисковики на своем официальном сайте. «Приметы: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. В момент пропажи мужчина был одет в черную куртку, серую кофту, темно-синие джинсы и черные кроссовки», — следует из сообщения на сайте «ЛизаАлерт». Крайний раз екатеринбуржец выходил на связь 18 сентября. Если вы видели Александра или знаете его местонахождение, то сообщите информацию по телефону +7 (904) 383-17-48.