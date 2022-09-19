19 сентября 2022

Полиция и волонтеры ищут пропавшего 33-летенго екатеринбуржца

В Екатеринбурге пропал 33-летний мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, полицейский, полиция
Поиском мужчины занимается полиция и поисково-спасательный отряд Фото:

Полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут 33-летнего Александра Клименко. Об этом сообщают поисковики на своем официальном сайте.

«Приметы: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. В момент пропажи мужчина был одет в черную куртку, серую кофту, темно-синие джинсы и черные кроссовки», — следует из сообщения на сайте «ЛизаАлерт».

Крайний раз екатеринбуржец выходил на связь 18 сентября. Если вы видели Александра или знаете его местонахождение, то сообщите информацию по телефону +7 (904) 383-17-48.

Крайний раз екатеринбуржца видели 18 сентября
Фото:

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Полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут 33-летнего Александра Клименко. Об этом сообщают поисковики на своем официальном сайте. «Приметы: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. В момент пропажи мужчина был одет в черную куртку, серую кофту, темно-синие джинсы и черные кроссовки», — следует из сообщения на сайте «ЛизаАлерт». Крайний раз екатеринбуржец выходил на связь 18 сентября. Если вы видели Александра или знаете его местонахождение, то сообщите информацию по телефону +7 (904) 383-17-48.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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