Полиция и волонтеры ищут пропавшего 33-летенго екатеринбуржца

Поиском мужчины занимается полиция и поисково-спасательный отряд
Полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут 33-летнего Александра Клименко. Об этом сообщают поисковики на своем официальном сайте.
«Приметы: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. В момент пропажи мужчина был одет в черную куртку, серую кофту, темно-синие джинсы и черные кроссовки», — следует из сообщения на сайте «ЛизаАлерт».
Крайний раз екатеринбуржец выходил на связь 18 сентября. Если вы видели Александра или знаете его местонахождение, то сообщите информацию по телефону +7 (904) 383-17-48.
Крайний раз екатеринбуржца видели 18 сентября
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