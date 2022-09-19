Свердловский завод, где рабочие раскатывают трубы вручную, ищет новых сотрудников

Штат Первоуральского новотрубного завода с начала года увеличился на 400 человек

В настоящее время на ПНТЗ ведется набор сотрудников по 16 вакансиям различных рабочих профессий Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Первоуральском новотрубном заводе в данный момент ведется набор сотрудников по 16 вакансиям. Как рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия, с начала 2022 года численность сотрудников увеличилась более чем на 400 человек.

«Численность сотрудников предприятия за 8 месяцев 2022 года увеличилась более чем на 400 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время ведется набор сотрудников по 16 вакансиям различных рабочих профессий, таких как нагревальщик металла, резчик труб и заготовок, составитель поездов, монтер пути и другим», — заявили в пресс-службе ПНТЗ в ответе на запрос.

При этом представители завода отметили, что на предприятии ежегодно проводится индексация зарплаты, из-за чего рост заработной платы машиниста крана и стропальщика относительно 2021 года составил до 20%. Однако в пресс-службе предприятия не опровергли информацию о том, что в определенных цехах ПНТЗ работники вынуждены раскатывать трубы вручную.

Напомним, URA.RU сообщало, что сразу в нескольких цехах появился дефицит стропальщиков и крановщиков, а трубы раскатывают вручную. Якобы работники не довольны заниженной зарплатой, из-за чего уходят с предприятия. Тогда источник на заводе отмечал: «Условия работы людей, занимающих одинаковые должности, кардинально отличаются в зависимости от конкретного цеха».

Первоуральский новотрубный завод был основан в 1934 году. Является одним из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб.