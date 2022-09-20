Пермским общественникам объявили срок окончания полномочий

Полномочия пятого состава краевой Общественной палаты Пермского края заканчиваются осенью этого года

20 сентября 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Формирование нового состава общественной палаты запланировано на конец октября Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Полномочия пятого состава Общественной палаты Пермского края заканчиваются осенью этого года. Информация об этом появилась в telegram-канале «Парламент. Пермский край». «Формирование нового состава Общественной палаты может начаться 26 октября. Проект постановления внесен депутатами-членами профильного комитета и будет рассмотрен на октябрьском пленарном заседании в октябре», — сообщается в посте. Общественная палата Пермского края состоит из 36 членов, по 12 человек от губернатора края и заксобрания. Остальные избираются от местных общественных объединений. Задачи общественников — наладить взаимодействие граждан и общественных объединений с властями, чтобы отстаивать и защищать права человека.

Полномочия пятого состава Общественной палаты Пермского края заканчиваются осенью этого года. Информация об этом появилась в telegram-канале «Парламент. Пермский край». «Формирование нового состава Общественной палаты может начаться 26 октября. Проект постановления внесен депутатами-членами профильного комитета и будет рассмотрен на октябрьском пленарном заседании в октябре», — сообщается в посте. Общественная палата Пермского края состоит из 36 членов, по 12 человек от губернатора края и заксобрания. Остальные избираются от местных общественных объединений. Задачи общественников — наладить взаимодействие граждан и общественных объединений с властями, чтобы отстаивать и защищать права человека.