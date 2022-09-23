Глава Южной Кореи обозвал конгрессменов США «ублюдками»

Президент Южной Кореи оскорбил конгрессменов США из-за Байдена
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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг южной кореи
Глава Южной Кореи жестко высказался в адрес конгрессменов США Фото:

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель обозвал конгрессменов США «ублюдками» из-за их отношения к президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает MailOnline.

«Как Байден может не ударить в грязь лицом, если эти ублюдки не прогонят его в Конгрессе», — сказал глава Южной Кореи. Его фраза связана с намерением Джо Байдена выделить шесть миллиардов долларов Глобальному фонду помощи ООН по борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом.

Ранее Соединенные Штаты Америки и Южная Корея возобновили военные учения. Причина этого — китайско-тайваньский конфликт, пишет издание The Wall Street Journal.

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Президент Южной Кореи Юн Сук Ель обозвал конгрессменов США «ублюдками» из-за их отношения к президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает MailOnline. «Как Байден может не ударить в грязь лицом, если эти ублюдки не прогонят его в Конгрессе», — сказал глава Южной Кореи. Его фраза связана с намерением Джо Байдена выделить шесть миллиардов долларов Глобальному фонду помощи ООН по борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом. Ранее Соединенные Штаты Америки и Южная Корея возобновили военные учения. Причина этого — китайско-тайваньский конфликт, пишет издание The Wall Street Journal.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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