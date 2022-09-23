Глава Южной Кореи обозвал конгрессменов США «ублюдками»

Глава Южной Кореи жестко высказался в адрес конгрессменов США
Президент Южной Кореи Юн Сук Ель обозвал конгрессменов США «ублюдками» из-за их отношения к президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает MailOnline.
«Как Байден может не ударить в грязь лицом, если эти ублюдки не прогонят его в Конгрессе», — сказал глава Южной Кореи. Его фраза связана с намерением Джо Байдена выделить шесть миллиардов долларов Глобальному фонду помощи ООН по борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом.
Ранее Соединенные Штаты Америки и Южная Корея возобновили военные учения. Причина этого — китайско-тайваньский конфликт, пишет издание The Wall Street Journal.
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