Глава Южной Кореи обозвал конгрессменов США «ублюдками»

Президент Южной Кореи оскорбил конгрессменов США из-за Байдена

23 сентября 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

Глава Южной Кореи жестко высказался в адрес конгрессменов США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Южной Кореи Юн Сук Ель обозвал конгрессменов США «ублюдками» из-за их отношения к президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает MailOnline. «Как Байден может не ударить в грязь лицом, если эти ублюдки не прогонят его в Конгрессе», — сказал глава Южной Кореи. Его фраза связана с намерением Джо Байдена выделить шесть миллиардов долларов Глобальному фонду помощи ООН по борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом. Ранее Соединенные Штаты Америки и Южная Корея возобновили военные учения. Причина этого — китайско-тайваньский конфликт, пишет издание The Wall Street Journal.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель обозвал конгрессменов США «ублюдками» из-за их отношения к президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает MailOnline. «Как Байден может не ударить в грязь лицом, если эти ублюдки не прогонят его в Конгрессе», — сказал глава Южной Кореи. Его фраза связана с намерением Джо Байдена выделить шесть миллиардов долларов Глобальному фонду помощи ООН по борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом. Ранее Соединенные Штаты Америки и Южная Корея возобновили военные учения. Причина этого — китайско-тайваньский конфликт, пишет издание The Wall Street Journal.