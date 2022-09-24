В Челябинской области зафиксирован резкий прирост заболевших коронавирусом

В Челябинской области 25 сентября зафиксирован резкий скачок заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки получили положительный анализ на 71 человек больше, чем днем ранее.
«К 25 сентября подтверждено 370 399 случаев заболевания COVID-19 (+ 1243 новое подтверждение ко вчерашнему дню, школьников — 78). Больных COVID-19 — 15186 человек. 24 сентября количество заболевших составило 1172 человека», — сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.
В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки от COVID-19 скончались два человека. Ранее челябинские врачи-терапевты пожаловались на растущую нагрузку и очереди в поликлинике из-за роста заболеваемости коронавирусом.
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