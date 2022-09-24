Тюменский депутат Госдумы рассказал, как под обстрелами ВСУ проходит референдум в Донецке

25 сентября 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

По словам депутата, более 63% жителей Донецка уже проголосовали на референдуме Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Тюменский депутат Госдумы Иван Квитка рассказал, что жители Донецка даже под обстрелами ВСУ продолжают голосовать на референдуме о вхождении освобожденных территорий в состав России. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. По словам политика, более 63% жителей Донецка уже сделали свой выбор на референдуме. «Сегодня были на городском Калининском рынке, там же находился мобильный избирательный участок. Жизнь в городе продолжается, несмотря на частые артобстрелы. Только за прошедшие сутки зафиксировано 37 обстрелов, каждый из которых от трех до девяти снарядов. <…> Более 63% дончан уже выразили свое волеизъявление», — рассказал Квитка. Депутат прокомментировал серию предотвращенных терактов, которые готовила агентурная сеть СВР Украины. Политик заявил, что действия ВСУ лишь убеждают жителей ДНР присоединиться к РФ. «Мотивация у нацистов одна — навредить и помешать. Но чем злее ВСУ, тем прочнее убежденность жителей ДНР в необходимости воссоединения с Россией», — написал Квитка. Голосование на референдумах о вхождении ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ началось 23 сентября и закончится 27 сентября. В ходе референдумов продолжаются обстрелы со стороны ВСУ. За первые два дня явка в Донецкой народной республике составила 55,5%

Тюменский депутат Госдумы Иван Квитка рассказал, что жители Донецка даже под обстрелами ВСУ продолжают голосовать на референдуме о вхождении освобожденных территорий в состав России. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. По словам политика, более 63% жителей Донецка уже сделали свой выбор на референдуме. «Сегодня были на городском Калининском рынке, там же находился мобильный избирательный участок. Жизнь в городе продолжается, несмотря на частые артобстрелы. Только за прошедшие сутки зафиксировано 37 обстрелов, каждый из которых от трех до девяти снарядов. <…> Более 63% дончан уже выразили свое волеизъявление», — рассказал Квитка. Депутат прокомментировал серию предотвращенных терактов, которые готовила агентурная сеть СВР Украины. Политик заявил, что действия ВСУ лишь убеждают жителей ДНР присоединиться к РФ. «Мотивация у нацистов одна — навредить и помешать. Но чем злее ВСУ, тем прочнее убежденность жителей ДНР в необходимости воссоединения с Россией», — написал Квитка. Голосование на референдумах о вхождении ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ началось 23 сентября и закончится 27 сентября. В ходе референдумов продолжаются обстрелы со стороны ВСУ. За первые два дня явка в Донецкой народной республике составила 55,5%