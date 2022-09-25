Участник референдума в Екатеринбурге: родственники в Донецке рады, что скоро присоединятся к России. Видео

26 сентября 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

С 23 по 27 города проходит референдум о вхождении ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жители Донецка с нетерпением ждали, когда пройдет референдум о вхождении ДНР в состав Российской Федерации. Об этом URA.RU рассказал один из участников референдума в Екатеринбурге Сергей, переехавший в Свердловскую область из Донецка в 2014 году. «Родственники довольны, что наконец-то [решается вопрос о вхождении ДНР состав России]. Мама вчера проголосовала. [Люди] всеми подъездами собираются и голосуют. Рады, что мы будем русскими, как и должны были быть [изначально]», — поделился собеседник. Как писало URA.RU, референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины к России проходят с 23 по 27 сентября. На территории Екатеринбурга представители всех четырех УИК работают в здании на ул. Крылова, 2. 26 сентября он открыт до 18 часов, а 27-го — с 10 до 16 часов. Голосовать на референдумах могут только выходцы с территорий, о которых идет речь. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом.

Жители Донецка с нетерпением ждали, когда пройдет референдум о вхождении ДНР в состав Российской Федерации. Об этом URA.RU рассказал один из участников референдума в Екатеринбурге Сергей, переехавший в Свердловскую область из Донецка в 2014 году. «Родственники довольны, что наконец-то [решается вопрос о вхождении ДНР состав России]. Мама вчера проголосовала. [Люди] всеми подъездами собираются и голосуют. Рады, что мы будем русскими, как и должны были быть [изначально]», — поделился собеседник. Как писало URA.RU, референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины к России проходят с 23 по 27 сентября. На территории Екатеринбурга представители всех четырех УИК работают в здании на ул. Крылова, 2. 26 сентября он открыт до 18 часов, а 27-го — с 10 до 16 часов. Голосовать на референдумах могут только выходцы с территорий, о которых идет речь. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом.