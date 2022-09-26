В Свердловской области увеличили группу энергетиков, занимающихся восстановлением электричества

26 сентября 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

Энергетики продолжают вести работы по восстановлению электроснабжения в регионе (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В работах по восстановлению электроснабжения в Свердловской области задействованы 46 бригад энергетиков: 130 человек производственного персонала и почти 60 единиц спецтехники. Об этом URA.RU рассказали в компании «Россети Урал». Нарушение электроснабжения произошло из-за непогоды в Сысертском, Белоярском и Каменске-Уральском городских округах. «Энергетики филиала „Свердловэнерго“ увеличили группировку для восстановления нарушенного непогодой электроснабжения. В настоящее время на энергообъектах филиала „Свердловэнерго“ в восстановительных работах участвуют 46 бригад в составе 130 человек, а также почти 60 единиц техники», — говорится в сообщении. Специалисты будут трудиться в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения. Также ремонтные работы осуществляются на распределительных сетях отдаленных районов города Екатеринбурга. В частности, на нескольких улицах поселков Шабры и Северка. В Екатеринбурге энергетики завершат работы в ближайшие часы.

В работах по восстановлению электроснабжения в Свердловской области задействованы 46 бригад энергетиков: 130 человек производственного персонала и почти 60 единиц спецтехники. Об этом URA.RU рассказали в компании «Россети Урал». Нарушение электроснабжения произошло из-за непогоды в Сысертском, Белоярском и Каменске-Уральском городских округах. «Энергетики филиала „Свердловэнерго“ увеличили группировку для восстановления нарушенного непогодой электроснабжения. В настоящее время на энергообъектах филиала „Свердловэнерго“ в восстановительных работах участвуют 46 бригад в составе 130 человек, а также почти 60 единиц техники», — говорится в сообщении. Специалисты будут трудиться в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения. Также ремонтные работы осуществляются на распределительных сетях отдаленных районов города Екатеринбурга. В частности, на нескольких улицах поселков Шабры и Северка. В Екатеринбурге энергетики завершат работы в ближайшие часы.