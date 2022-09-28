Иностранцу пришлось заплатить 130 тысяч рублей, чтобы покинуть Пермь

Пермские приставы взыскали с иностранца 130 тысяч за долги

Улететь на родину мужчина смог, оплатив долги Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае гражданин Таджикистана задолжал более 130 тысяч рублей за услуги ЖКХ и штрафы от ГИБДД. Когда он с семьей решил вернуться на родину, выезд ему запретили. Чтобы покинуть Пермь, ему пришлось заплатить долги, сообщают в службе судебных приставов.

«Так как мужчина планировал вместе с женой и четырьмя детьми вернуться в Таджикистан, он незамедлительно внес всю сумму задолженности на депозитный счет отделения судебных приставов. После получения денежных средств взыскателями все меры принудительного исполнения, принятые в отношении должника, будут отменены», — говорится на сайте УФССП России по Пермскому краю.

Ранее URA.RU рассказывало, что более 100 тысяч пермяков не могут выехать за пределы страны из-за долгов. По данным приставов, более 14 тысяч из них — неплательщики алиментов.