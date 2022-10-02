В Белгородской области уволили военкома

Военком Белгорода отправлен в отсавку
Военкома Белгородской области Валерия Грицая отправили в отставку. Об этом сообщает telegram-канал «Белгород Сегодня» со ссылкой на источники.
«Областного военкома Валерия Грицая отстранили от занимаемой должности <…> Господина Грицая может ждать серьезное и суровое уголовное наказание», — говорится в сообщении. По информации канала, военком подозревается в связях с Киевом.
Ранее в Белгородской области вернули домой 160 человек, мобилизованных по ошибке. Это произошло в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября.
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