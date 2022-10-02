02 октября 2022

В Белгородской области уволили военкома

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Военком Белгорода отправлен в отсавку Фото:

Военкома Белгородской области Валерия Грицая отправили в отставку. Об этом сообщает telegram-канал «Белгород Сегодня» со ссылкой на источники.

«Областного военкома Валерия Грицая отстранили от занимаемой должности <…> Господина Грицая может ждать серьезное и суровое уголовное наказание», — говорится в сообщении. По информации канала, военком подозревается в связях с Киевом.

Ранее в Белгородской области вернули домой 160 человек, мобилизованных по ошибке. Это произошло в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября.

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Военкома Белгородской области Валерия Грицая отправили в отставку. Об этом сообщает telegram-канал «Белгород Сегодня» со ссылкой на источники. «Областного военкома Валерия Грицая отстранили от занимаемой должности <…> Господина Грицая может ждать серьезное и суровое уголовное наказание», — говорится в сообщении. По информации канала, военком подозревается в связях с Киевом. Ранее в Белгородской области вернули домой 160 человек, мобилизованных по ошибке. Это произошло в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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