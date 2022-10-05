В ЯНАО пьяная рецидивистка задушила подушкой сожителя

В ЯНАО пьяная рецидивистка задушила подушкой своего сожителя

06 октября 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Женщина задушила своего сожителя Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) женщина, находясь в алкогольном опьянении, задушила своего сожителя. Задержанная обвиняется в убийстве, а также в причинении легкого вреда здоровью. «По данным следствия, в городе Салехарде 29 июля 2022 года женщина, 1990 года рождения, находясь, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожителем, с целью его убийства прижала к лицу лежащего мужчины подушку, перекрыв ему дыхательные пути. В результате ее преступных действий смерть мужчины наступила вследствие механической асфиксии», — говорится на официальном сайте Следственного управления СК РФ по ЯНАО. Следствием был выявлен еще один эпизод, случившийся за месяц до совершения убийства — нанесение рецидивисткой непроникающего удара ножом в живот сожителю, причинивший ему легкий вред здоровью. Ранее URA.RU сообщало о жительнице Нового Уренгоя (ЯНАО), которая во время празднования дня рождения зарезала свою мать.

В Салехарде (ЯНАО) женщина, находясь в алкогольном опьянении, задушила своего сожителя. Задержанная обвиняется в убийстве, а также в причинении легкого вреда здоровью. «По данным следствия, в городе Салехарде 29 июля 2022 года женщина, 1990 года рождения, находясь, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожителем, с целью его убийства прижала к лицу лежащего мужчины подушку, перекрыв ему дыхательные пути. В результате ее преступных действий смерть мужчины наступила вследствие механической асфиксии», — говорится на официальном сайте Следственного управления СК РФ по ЯНАО. Следствием был выявлен еще один эпизод, случившийся за месяц до совершения убийства — нанесение рецидивисткой непроникающего удара ножом в живот сожителю, причинивший ему легкий вред здоровью. Ранее URA.RU сообщало о жительнице Нового Уренгоя (ЯНАО), которая во время празднования дня рождения зарезала свою мать.