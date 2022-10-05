05 октября 2022
04 октября 2022

В ЯНАО пьяная рецидивистка задушила подушкой сожителя

В ЯНАО пьяная рецидивистка задушила подушкой своего сожителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, следственный комитет, последствия, взрыв
Женщина задушила своего сожителя Фото:

В Салехарде (ЯНАО) женщина, находясь в алкогольном опьянении, задушила своего сожителя. Задержанная обвиняется в убийстве, а также в причинении легкого вреда здоровью.

«По данным следствия, в городе Салехарде 29 июля 2022 года женщина, 1990 года рождения, находясь, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожителем, с целью его убийства прижала к лицу лежащего мужчины подушку, перекрыв ему дыхательные пути. В результате ее преступных действий смерть мужчины наступила вследствие механической асфиксии», — говорится на официальном сайте Следственного управления СК РФ по ЯНАО. Следствием был выявлен еще один эпизод, случившийся за месяц до совершения убийства — нанесение рецидивисткой непроникающего удара ножом в живот сожителю, причинивший ему легкий вред здоровью.

Ранее URA.RU сообщало о жительнице Нового Уренгоя (ЯНАО), которая во время празднования дня рождения зарезала свою мать.

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В Салехарде (ЯНАО) женщина, находясь в алкогольном опьянении, задушила своего сожителя. Задержанная обвиняется в убийстве, а также в причинении легкого вреда здоровью. «По данным следствия, в городе Салехарде 29 июля 2022 года женщина, 1990 года рождения, находясь, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с сожителем, с целью его убийства прижала к лицу лежащего мужчины подушку, перекрыв ему дыхательные пути. В результате ее преступных действий смерть мужчины наступила вследствие механической асфиксии», — говорится на официальном сайте Следственного управления СК РФ по ЯНАО. Следствием был выявлен еще один эпизод, случившийся за месяц до совершения убийства — нанесение рецидивисткой непроникающего удара ножом в живот сожителю, причинивший ему легкий вред здоровью. Ранее URA.RU сообщало о жительнице Нового Уренгоя (ЯНАО), которая во время празднования дня рождения зарезала свою мать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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