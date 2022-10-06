Челябинский военком прокомментировал смерть мобилизованного, вернувшегося из Елани

Челябинский военком: погибший по возвращении из Елани мобилизованный не жаловался на здоровье

06 октября 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

По словам военкома, расследование продолжается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военком Челябинской области Андрей Максуров заявил, что 44-летний житель Аргаяшского района, который скончался по возвращении из Еланского гарнизона (Свердловская область), не жаловался на здоровье. Слова офицера передает корреспондент URA.RU. «Фельдшер был, жалоб на здоровье он не заявлял. От драки или не от драки [он скончался] — у меня нет таких данных, сведений. Этим занимаются уже правоохранительные органы», — заявил Максуров на пресс-конференции. Как писало URA.RU, 3 октября стало известно о смертях трех мобилизованных, отправленных в Елань. Двое из них — уроженцы Курганской области. Их смерти депутат Госдумы Максим Иванов комментировал так: «Один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй — совершил самоубийство». Что произошло с челябинцем, неясно. По словам Иванова, мужчину вернули домой после того, как стало известно о его проблемах с печенью. При этом в СМИ также распространяется версия о драке. Якобы именно она стала поводом для высылки бойца обратно в Аргаяш и причиной его смерти через двое суток. Впрочем, не известны пока даже предварительные результаты расследования. Ранее о происшествии также высказывались омбудсмены всех трех регионов и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Военком Челябинской области Андрей Максуров заявил, что 44-летний житель Аргаяшского района, который скончался по возвращении из Еланского гарнизона (Свердловская область), не жаловался на здоровье. Слова офицера передает корреспондент URA.RU. «Фельдшер был, жалоб на здоровье он не заявлял. От драки или не от драки [он скончался] — у меня нет таких данных, сведений. Этим занимаются уже правоохранительные органы», — заявил Максуров на пресс-конференции. Как писало URA.RU, 3 октября стало известно о смертях трех мобилизованных, отправленных в Елань. Двое из них — уроженцы Курганской области. Их смерти депутат Госдумы Максим Иванов комментировал так: «Один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй — совершил самоубийство». Что произошло с челябинцем, неясно. По словам Иванова, мужчину вернули домой после того, как стало известно о его проблемах с печенью. При этом в СМИ также распространяется версия о драке. Якобы именно она стала поводом для высылки бойца обратно в Аргаяш и причиной его смерти через двое суток. Впрочем, не известны пока даже предварительные результаты расследования. Ранее о происшествии также высказывались омбудсмены всех трех регионов и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.