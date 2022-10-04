Москалькова отреагировала на гибель двух мобилизованных в свердловском учебном центре в Елани. Видео

05 октября 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

В учебном центре Минобороны в Свердловской области погибли двое мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России По факту гибели двух мобилизованных граждан в Еланском гарнизоне учебного центра (поселок Порошино, Свердловская область) следует провести проверку. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отвечая на вопрос URA.RU во время брифинга в Екатеринбурге. Москалькова напомнила, что не имеет права вмешиваться в расследование, и рассказала, что жалоб по инциденту в Елани к ней не поступало. «Я, скорее, больше пользуюсь той информацией, которую вы [журналисты] предоставляете, чтобы понять, есть ли предмет для обращения к прокурору. По той информации, которую я изучаю из ваших источников, я считаю, что есть основания обратиться к военному прокурору с просьбой проверить ситуацию с условиями мобилизации и условиями, которые были созданы в связи с этими трагическими ситуациями, и в следственные органы, чтобы была правильно дана оценка этим событиям», — передает корреспондент слова Москальковой. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова добавила, что, как только получила информацию о гибели мобилизованных, «естественно, сразу обратилась в военный следственный комитет и к военному прокурору Еланского гарнизона». «Расследование проводится. С военным прокурором мы каждый день на связи. Сегодня у нас присутствует уполномоченный по правам человека Курганской области, и он тоже хочет понять, кто больше виноват — военкомат, направивший человека, не поняв, что у него эпилепсия, или здесь как-то вовремя [помощь] не оказали. Эту проверку следствие проводит», — поделилась Мерзлякова. О гибели мобилизованных жителей Курганской области в Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны РФ стало известно 3 октября — от депутата Госдумы Максима Иванова. Позднее появилась информация о смерти челябинца, вернувшегося из Елани домой. Все три ЧП произошли по разным причинам. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По факту гибели двух мобилизованных граждан в Еланском гарнизоне учебного центра (поселок Порошино, Свердловская область) следует провести проверку. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отвечая на вопрос URA.RU во время брифинга в Екатеринбурге. Москалькова напомнила, что не имеет права вмешиваться в расследование, и рассказала, что жалоб по инциденту в Елани к ней не поступало. «Я, скорее, больше пользуюсь той информацией, которую вы [журналисты] предоставляете, чтобы понять, есть ли предмет для обращения к прокурору. По той информации, которую я изучаю из ваших источников, я считаю, что есть основания обратиться к военному прокурору с просьбой проверить ситуацию с условиями мобилизации и условиями, которые были созданы в связи с этими трагическими ситуациями, и в следственные органы, чтобы была правильно дана оценка этим событиям», — передает корреспондент слова Москальковой. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова добавила, что, как только получила информацию о гибели мобилизованных, «естественно, сразу обратилась в военный следственный комитет и к военному прокурору Еланского гарнизона». «Расследование проводится. С военным прокурором мы каждый день на связи. Сегодня у нас присутствует уполномоченный по правам человека Курганской области, и он тоже хочет понять, кто больше виноват — военкомат, направивший человека, не поняв, что у него эпилепсия, или здесь как-то вовремя [помощь] не оказали. Эту проверку следствие проводит», — поделилась Мерзлякова. О гибели мобилизованных жителей Курганской области в Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны РФ стало известно 3 октября — от депутата Госдумы Максима Иванова. Позднее появилась информация о смерти челябинца, вернувшегося из Елани домой. Все три ЧП произошли по разным причинам. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).