В Нижнем Тагиле пенсионерка отдала мошенникам 300 тысяч рублей, чтобы получить 1,4 млн

06 октября 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

Мошенники по телефону обманули 81-летнюю тагильчанку (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижнем Тагиле 81-летняя пенсионерка перевела мошенникам 300 тысяч рублей, чтобы получить перевод от племянника в размере 1,4 млн. При этом племянника у женщины нет, но на уговоры злоумышленников она согласилась, рассказывают в пресс-группе УМВД по Нижнему Тагилу. «Пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили, что ей необходимо получить перевод денежных средств от племянника из Москвы в сумме 1,4 млн рублей, но чтобы получить этот перевод, ей необходимо перевести определенную сумму на определенный счет. Хотя у женщины нет племянника, она согласилась и несколько дней ходила на почту, для того, чтобы осуществить переводы на счета злоумышленников», — рассказывают в полиции. Всего с начала года в Нижнем Тагиле зарегистрировали более 500 преступлений, осуществленных через интернет или с помощью телефона. Чаще всего жертвами злоумышленников становятся пожилые граждане. Ранее о мошенниках предупредил мобилизованный свердловчанин. «Не верьте тем, кто будет писать с наших страниц в соцсетях с просьбой прислать деньги, мы этого просить не будем. Если будет нужно — мы позвоним», — поделился боец, который находится в 32-м военном городке.

В Нижнем Тагиле 81-летняя пенсионерка перевела мошенникам 300 тысяч рублей, чтобы получить перевод от племянника в размере 1,4 млн. При этом племянника у женщины нет, но на уговоры злоумышленников она согласилась, рассказывают в пресс-группе УМВД по Нижнему Тагилу. «Пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили, что ей необходимо получить перевод денежных средств от племянника из Москвы в сумме 1,4 млн рублей, но чтобы получить этот перевод, ей необходимо перевести определенную сумму на определенный счет. Хотя у женщины нет племянника, она согласилась и несколько дней ходила на почту, для того, чтобы осуществить переводы на счета злоумышленников», — рассказывают в полиции. Всего с начала года в Нижнем Тагиле зарегистрировали более 500 преступлений, осуществленных через интернет или с помощью телефона. Чаще всего жертвами злоумышленников становятся пожилые граждане. Ранее о мошенниках предупредил мобилизованный свердловчанин. «Не верьте тем, кто будет писать с наших страниц в соцсетях с просьбой прислать деньги, мы этого просить не будем. Если будет нужно — мы позвоним», — поделился боец, который находится в 32-м военном городке.