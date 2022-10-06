Пермский музыкант принял участие в программе Малахова

Сын гармониста Юрия Красноперова принял участие в программе «Привет, Андрей»

07 октября 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Программа «Привет Андрей» с пермяком выйдет на экраны 15 октября Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермский музыкант Константин Красноперов, сын известного пермского гармониста и исполнителя Юрия Красноперова, принял участие в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей» на телеканале «Россия-2». Передача была посвящена Дню отца. Подробности артист рассказал корреспонденту URA.RU. «Все случилось очень быстро, нас пригласили и буквально через пару дней мы с дочерью и ребенком уже были в Москве, на съемках. Программа музыкальная и на сцене я пел папины песни под гармонь, а потом — наши совместные частушки. Много рассказывал про папу. Корреспонденты программы даже съездили в Пермь, снимали маму, заехали к отцу на бывшую работу, побывали на реке, где он любил рыбачить, посетили и его могилу», — рассказал музыкант. Красноперов признается, что Андрей Малахов оказался совсем не таким, как он себе его представлял: «Малахов очень крутой, хороший парень, совсем без пафоса. Приятно было с ним общаться. Еще мы познакомились с некоторыми звездами нашего кино и эстрады, интересная компания собралась». Передача выйдет в эфир 15 октября. В память об отце, который умер в 2020 году, артист решил организовать гастроли по Пермскому краю — по тем местам, где раньше выступал Юрий Красноперов. В программе будут звучать как песни известного гармониста, так и новые произведения его сына. Юрий Красноперов — автор и исполнитель своих песен, заслуженный работник культуры, один из самых известных пермских авторов-исполнителей, лауреат международных конкурсов, участник концертов в Кремле. Состоял в «Золотой десятке гармонистов России». Константин признался, что Андрей Малахов оказался простым человеком, без звездной болезни Личный архив Константина Красноперова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский музыкант Константин Красноперов, сын известного пермского гармониста и исполнителя Юрия Красноперова, принял участие в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей» на телеканале «Россия-2». Передача была посвящена Дню отца. Подробности артист рассказал корреспонденту URA.RU. «Все случилось очень быстро, нас пригласили и буквально через пару дней мы с дочерью и ребенком уже были в Москве, на съемках. Программа музыкальная и на сцене я пел папины песни под гармонь, а потом — наши совместные частушки. Много рассказывал про папу. Корреспонденты программы даже съездили в Пермь, снимали маму, заехали к отцу на бывшую работу, побывали на реке, где он любил рыбачить, посетили и его могилу», — рассказал музыкант. Красноперов признается, что Андрей Малахов оказался совсем не таким, как он себе его представлял: «Малахов очень крутой, хороший парень, совсем без пафоса. Приятно было с ним общаться. Еще мы познакомились с некоторыми звездами нашего кино и эстрады, интересная компания собралась». Передача выйдет в эфир 15 октября. В память об отце, который умер в 2020 году, артист решил организовать гастроли по Пермскому краю — по тем местам, где раньше выступал Юрий Красноперов. В программе будут звучать как песни известного гармониста, так и новые произведения его сына. Юрий Красноперов — автор и исполнитель своих песен, заслуженный работник культуры, один из самых известных пермских авторов-исполнителей, лауреат международных конкурсов, участник концертов в Кремле. Состоял в «Золотой десятке гармонистов России».