06 октября 2022

Пермский музыкант принял участие в программе Малахова

Сын гармониста Юрия Красноперова принял участие в программе «Привет, Андрей»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых) в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, пресса, журналист, видеокамера, съемка, телевидение, видеооператор, тв, видеотрансляция
Программа «Привет Андрей» с пермяком выйдет на экраны 15 октября Фото:

Пермский музыкант Константин Красноперов, сын известного пермского гармониста и исполнителя Юрия Красноперова, принял участие в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей» на телеканале «Россия-2». Передача была посвящена Дню отца. Подробности артист рассказал корреспонденту URA.RU.

«Все случилось очень быстро, нас пригласили и буквально через пару дней мы с дочерью и ребенком уже были в Москве, на съемках. Программа музыкальная и на сцене я пел папины песни под гармонь, а потом — наши совместные частушки. Много рассказывал про папу. Корреспонденты программы даже съездили в Пермь, снимали маму, заехали к отцу на бывшую работу, побывали на реке, где он любил рыбачить, посетили и его могилу», — рассказал музыкант.

Красноперов признается, что Андрей Малахов оказался совсем не таким, как он себе его представлял: «Малахов очень крутой, хороший парень, совсем без пафоса. Приятно было с ним общаться. Еще мы познакомились с некоторыми звездами нашего кино и эстрады, интересная компания собралась». Передача выйдет в эфир 15 октября.

В память об отце, который умер в 2020 году, артист решил организовать гастроли по Пермскому краю — по тем местам, где раньше выступал Юрий Красноперов. В программе будут звучать как песни известного гармониста, так и новые произведения его сына.

Юрий Красноперов — автор и исполнитель своих песен, заслуженный работник культуры, один из самых известных пермских авторов-исполнителей, лауреат международных конкурсов, участник концертов в Кремле. Состоял в «Золотой десятке гармонистов России».

Константин признался, что Андрей Малахов оказался простым человеком, без звездной болезни
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пермский музыкант Константин Красноперов, сын известного пермского гармониста и исполнителя Юрия Красноперова, принял участие в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей» на телеканале «Россия-2». Передача была посвящена Дню отца. Подробности артист рассказал корреспонденту URA.RU. «Все случилось очень быстро, нас пригласили и буквально через пару дней мы с дочерью и ребенком уже были в Москве, на съемках. Программа музыкальная и на сцене я пел папины песни под гармонь, а потом — наши совместные частушки. Много рассказывал про папу. Корреспонденты программы даже съездили в Пермь, снимали маму, заехали к отцу на бывшую работу, побывали на реке, где он любил рыбачить, посетили и его могилу», — рассказал музыкант. Красноперов признается, что Андрей Малахов оказался совсем не таким, как он себе его представлял: «Малахов очень крутой, хороший парень, совсем без пафоса. Приятно было с ним общаться. Еще мы познакомились с некоторыми звездами нашего кино и эстрады, интересная компания собралась». Передача выйдет в эфир 15 октября. В память об отце, который умер в 2020 году, артист решил организовать гастроли по Пермскому краю — по тем местам, где раньше выступал Юрий Красноперов. В программе будут звучать как песни известного гармониста, так и новые произведения его сына. Юрий Красноперов — автор и исполнитель своих песен, заслуженный работник культуры, один из самых известных пермских авторов-исполнителей, лауреат международных конкурсов, участник концертов в Кремле. Состоял в «Золотой десятке гармонистов России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...