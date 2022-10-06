Пермский музыкант принял участие в программе Малахова

Пермский музыкант Константин Красноперов, сын известного пермского гармониста и исполнителя Юрия Красноперова, принял участие в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей» на телеканале «Россия-2». Передача была посвящена Дню отца. Подробности артист рассказал корреспонденту URA.RU.
«Все случилось очень быстро, нас пригласили и буквально через пару дней мы с дочерью и ребенком уже были в Москве, на съемках. Программа музыкальная и на сцене я пел папины песни под гармонь, а потом — наши совместные частушки. Много рассказывал про папу. Корреспонденты программы даже съездили в Пермь, снимали маму, заехали к отцу на бывшую работу, побывали на реке, где он любил рыбачить, посетили и его могилу», — рассказал музыкант.
Красноперов признается, что Андрей Малахов оказался совсем не таким, как он себе его представлял: «Малахов очень крутой, хороший парень, совсем без пафоса. Приятно было с ним общаться. Еще мы познакомились с некоторыми звездами нашего кино и эстрады, интересная компания собралась». Передача выйдет в эфир 15 октября.
В память об отце, который умер в 2020 году, артист решил организовать гастроли по Пермскому краю — по тем местам, где раньше выступал Юрий Красноперов. В программе будут звучать как песни известного гармониста, так и новые произведения его сына.
Юрий Красноперов — автор и исполнитель своих песен, заслуженный работник культуры, один из самых известных пермских авторов-исполнителей, лауреат международных конкурсов, участник концертов в Кремле. Состоял в «Золотой десятке гармонистов России».
Константин признался, что Андрей Малахов оказался простым человеком, без звездной болезни
Пермский музыкант Константин Красноперов, сын известного пермского гармониста и исполнителя Юрия Красноперова, принял участие в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей» на телеканале «Россия-2». Передача была посвящена Дню отца. Подробности артист рассказал корреспонденту URA.RU. «Все случилось очень быстро, нас пригласили и буквально через пару дней мы с дочерью и ребенком уже были в Москве, на съемках. Программа музыкальная и на сцене я пел папины песни под гармонь, а потом — наши совместные частушки. Много рассказывал про папу. Корреспонденты программы даже съездили в Пермь, снимали маму, заехали к отцу на бывшую работу, побывали на реке, где он любил рыбачить, посетили и его могилу», — рассказал музыкант. Красноперов признается, что Андрей Малахов оказался совсем не таким, как он себе его представлял: «Малахов очень крутой, хороший парень, совсем без пафоса. Приятно было с ним общаться. Еще мы познакомились с некоторыми звездами нашего кино и эстрады, интересная компания собралась». Передача выйдет в эфир 15 октября. В память об отце, который умер в 2020 году, артист решил организовать гастроли по Пермскому краю — по тем местам, где раньше выступал Юрий Красноперов. В программе будут звучать как песни известного гармониста, так и новые произведения его сына. Юрий Красноперов — автор и исполнитель своих песен, заслуженный работник культуры, один из самых известных пермских авторов-исполнителей, лауреат международных конкурсов, участник концертов в Кремле. Состоял в «Золотой десятке гармонистов России».