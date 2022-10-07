Новостройка из ХМАО примет участие во всероссийском конкурсе

08 октября 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

ЖК из Сургута примет участие во всероссийском конкурсе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жилищный комплекс-новостройка из Сургута (ХМАО) отобрана для участия во всероссийском конкурсе «ТОП ЖК — 2023». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия. «Отбор участников проводится после предварительного сбора данных о преимуществах и недостатках всех строящихся в РФ жилых комплексов. Победа достанется жилому комплексу, который наберет наибольшее количество баллов по каждому параметру», — пишут организаторы конкурса. Ранее URA.RU писало, что власти Тюмени определили лучшие ЖК в городе. Мероприятие организовано правительством региона.

Жилищный комплекс-новостройка из Сургута (ХМАО) отобрана для участия во всероссийском конкурсе «ТОП ЖК — 2023». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия. «Отбор участников проводится после предварительного сбора данных о преимуществах и недостатках всех строящихся в РФ жилых комплексов. Победа достанется жилому комплексу, который наберет наибольшее количество баллов по каждому параметру», — пишут организаторы конкурса. Ранее URA.RU писало, что власти Тюмени определили лучшие ЖК в городе. Мероприятие организовано правительством региона.