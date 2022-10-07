07 октября 2022
06 октября 2022

Новостройка из ХМАО примет участие во всероссийском конкурсе

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, новостройки
ЖК из Сургута примет участие во всероссийском конкурсе Фото:

Жилищный комплекс-новостройка из Сургута (ХМАО) отобрана для участия во всероссийском конкурсе «ТОП ЖК — 2023». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

«Отбор участников проводится после предварительного сбора данных о преимуществах и недостатках всех строящихся в РФ жилых комплексов. Победа достанется жилому комплексу, который наберет наибольшее количество баллов по каждому параметру», — пишут организаторы конкурса.

Ранее URA.RU писало, что власти Тюмени определили лучшие ЖК в городе. Мероприятие организовано правительством региона.

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Жилищный комплекс-новостройка из Сургута (ХМАО) отобрана для участия во всероссийском конкурсе «ТОП ЖК — 2023». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия. «Отбор участников проводится после предварительного сбора данных о преимуществах и недостатках всех строящихся в РФ жилых комплексов. Победа достанется жилому комплексу, который наберет наибольшее количество баллов по каждому параметру», — пишут организаторы конкурса. Ранее URA.RU писало, что власти Тюмени определили лучшие ЖК в городе. Мероприятие организовано правительством региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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