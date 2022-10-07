Новостройка из ХМАО примет участие во всероссийском конкурсе

ЖК из Сургута примет участие во всероссийском конкурсе
Жилищный комплекс-новостройка из Сургута (ХМАО) отобрана для участия во всероссийском конкурсе «ТОП ЖК — 2023». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.
«Отбор участников проводится после предварительного сбора данных о преимуществах и недостатках всех строящихся в РФ жилых комплексов. Победа достанется жилому комплексу, который наберет наибольшее количество баллов по каждому параметру», — пишут организаторы конкурса.
Ранее URA.RU писало, что власти Тюмени определили лучшие ЖК в городе. Мероприятие организовано правительством региона.
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