09 октября 2022
08 октября 2022

Мобилизованные челябинцы передали землякам, что им необходимо на фронте

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, танк, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Волонтеры также отмечают, что собирать еду для мобилизованных не нужно Фото:

Мобилизованные жители Аргаяшского района (Челябинская область) сообщили землякам, что им необходимо на фронте. Сбором необходимых вещей занимается редакция местной районной газеты «Восход».

«Мы связались с нашими призванными и выяснили, что им сейчас необходимо. Итак, чем мы можем им реально помочь? Нашим землякам требуются балаклавы, перчатки тактические, фонарики, наручные часы, компасы и портативные газовые плитки с баллончиками», — сообщает редакция газеты «Восход» на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Волонтеры также отмечают, что собирать еду для мобилизованных не нужно, в том числе сухпаек. Медикаменты стоит приносить только те, что не входят в базовую областную аптечку.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Мобилизованные жители Аргаяшского района (Челябинская область) сообщили землякам, что им необходимо на фронте. Сбором необходимых вещей занимается редакция местной районной газеты «Восход». «Мы связались с нашими призванными и выяснили, что им сейчас необходимо. Итак, чем мы можем им реально помочь? Нашим землякам требуются балаклавы, перчатки тактические, фонарики, наручные часы, компасы и портативные газовые плитки с баллончиками», — сообщает редакция газеты «Восход» на своей официальной странице во «ВКонтакте». Волонтеры также отмечают, что собирать еду для мобилизованных не нужно, в том числе сухпаек. Медикаменты стоит приносить только те, что не входят в базовую областную аптечку. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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