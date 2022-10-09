Мобилизованные челябинцы передали землякам, что им необходимо на фронте

10 октября 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Волонтеры также отмечают, что собирать еду для мобилизованных не нужно Фото: Михаил Калянов © URA.RU Мобилизованные жители Аргаяшского района (Челябинская область) сообщили землякам, что им необходимо на фронте. Сбором необходимых вещей занимается редакция местной районной газеты «Восход». «Мы связались с нашими призванными и выяснили, что им сейчас необходимо. Итак, чем мы можем им реально помочь? Нашим землякам требуются балаклавы, перчатки тактические, фонарики, наручные часы, компасы и портативные газовые плитки с баллончиками», — сообщает редакция газеты «Восход» на своей официальной странице во «ВКонтакте». Волонтеры также отмечают, что собирать еду для мобилизованных не нужно, в том числе сухпаек. Медикаменты стоит приносить только те, что не входят в базовую областную аптечку. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.

Мобилизованные жители Аргаяшского района (Челябинская область) сообщили землякам, что им необходимо на фронте. Сбором необходимых вещей занимается редакция местной районной газеты «Восход». «Мы связались с нашими призванными и выяснили, что им сейчас необходимо. Итак, чем мы можем им реально помочь? Нашим землякам требуются балаклавы, перчатки тактические, фонарики, наручные часы, компасы и портативные газовые плитки с баллончиками», — сообщает редакция газеты «Восход» на своей официальной странице во «ВКонтакте». Волонтеры также отмечают, что собирать еду для мобилизованных не нужно, в том числе сухпаек. Медикаменты стоит приносить только те, что не входят в базовую областную аптечку. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.