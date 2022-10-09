Мобилизованные челябинцы передали землякам, что им необходимо на фронте

Мобилизованные жители Аргаяшского района (Челябинская область) сообщили землякам, что им необходимо на фронте. Сбором необходимых вещей занимается редакция местной районной газеты «Восход».
«Мы связались с нашими призванными и выяснили, что им сейчас необходимо. Итак, чем мы можем им реально помочь? Нашим землякам требуются балаклавы, перчатки тактические, фонарики, наручные часы, компасы и портативные газовые плитки с баллончиками», — сообщает редакция газеты «Восход» на своей официальной странице во «ВКонтакте».
Волонтеры также отмечают, что собирать еду для мобилизованных не нужно, в том числе сухпаек. Медикаменты стоит приносить только те, что не входят в базовую областную аптечку.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog