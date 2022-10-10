RT: армия РФ ликвидировала топового силовика Украины в результате ударов по Киеву

RT: армия РФ ликвидировала начальника департамента киберполиции Украины Юрия Заскоку

10 октября 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

По информации издания, во время удара армии России Заскока ехал по бульвару Шевченко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время ракетного удара ВС РФ по Киеву был ликвидирован начальник департамента киберполиции Украины Юрий Заскока. Об этом сообщает RT. «Сегодня во время массированного удара по Киеву был ликвидирован начальник департамента киберполиции Украины Юрий Заскока», — пишет RT в своем telegram-канале. В издании также добавили, что во время обстрела ВС РФ Заскока ехал по бульвару Шевченко. Ранее Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины, и в том числе Киева. Согласно информации ведомства, главными целями в ходе удара ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины.

Во время ракетного удара ВС РФ по Киеву был ликвидирован начальник департамента киберполиции Украины Юрий Заскока. Об этом сообщает RT. «Сегодня во время массированного удара по Киеву был ликвидирован начальник департамента киберполиции Украины Юрий Заскока», — пишет RT в своем telegram-канале. В издании также добавили, что во время обстрела ВС РФ Заскока ехал по бульвару Шевченко. Ранее Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины, и в том числе Киева. Согласно информации ведомства, главными целями в ходе удара ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины.