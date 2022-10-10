RT: армия РФ ликвидировала топового силовика Украины в результате ударов по Киеву

RT: армия РФ ликвидировала начальника департамента киберполиции Украины Юрия Заскоку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
По информации издания, во время удара армии России Заскока ехал по бульвару Шевченко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время ракетного удара ВС РФ по Киеву был ликвидирован начальник департамента киберполиции Украины Юрий Заскока. Об этом сообщает RT.

«Сегодня во время массированного удара по Киеву был ликвидирован начальник департамента киберполиции Украины Юрий Заскока», — пишет RT в своем telegram-канале. В издании также добавили, что во время обстрела ВС РФ Заскока ехал по бульвару Шевченко.

Ранее Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины, и в том числе Киева. Согласно информации ведомства, главными целями в ходе удара ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время ракетного удара ВС РФ по Киеву был ликвидирован начальник департамента киберполиции Украины Юрий Заскока. Об этом сообщает RT. «Сегодня во время массированного удара по Киеву был ликвидирован начальник департамента киберполиции Украины Юрий Заскока», — пишет RT в своем telegram-канале. В издании также добавили, что во время обстрела ВС РФ Заскока ехал по бульвару Шевченко. Ранее Минобороны РФ подтвердило массовый обстрел инфраструктуры Украины, и в том числе Киева. Согласно информации ведомства, главными целями в ходе удара ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...