В США обвинили Киев в попытке втянуть Россию в затяжную войну

12 октября 2022 в 07:59 Размер текста - 17 +

Украина намеренно обостряет конфликт с РФ, чтобы разрушить ее экономику, считает аналитик Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство Украины намеренно отказывается от мирных переговоров с Россией, стараясь втянуть страну в затяжной конфликт, при этом истощив ее ресурсы. Об этом заявил геополитический и социальный аналитик из Вашингтона Майкл Уитни в своей статье для Global Research. «У украинского правительства никогда не было намерения достичь мирного урегулирования с лидерами Донбасса. Их целью было обострить конфликт, чтобы спровоцировать Россию и втянуть ее в затяжную войну, которая истощит их ресурсы и разрушит их экономику», — пишет Уитни. По мнению автора, президент России Владимир Путин вовремя заступился за жителей Донбасса, подвергающихся геноциду со стороны Киева. «Он пытался остановить убийства мирных жителей Донбасса, единственная вина которых заключалась в том, что они были этническими русскими, преданными своей культуре и традициям. Это преступление?» — задался вопросом Уитни. «Они бомбили к черту людей, которых Путин обязан защищать. Что еще он мог сделать? Любой достойный лидер поступил бы так же», — добавил он. При этом, объясняет автор, представители мирового сообщества продолжают поддерживать предоставление военной помощи Украине и, как следствие, затягивание конфликта только из-за того, что не знают ничего о преступлениях киевского режима, совершаемых на территории Донбасса. «Они ничего не знают ни о безжалостных бомбардировках мирного населения, ни о дерзком отказе от Минска, ни о неоднократных военных ударах по Донбассу, ни о плане отвоевать Крым силой оружия, ни о законах, направленных против этнических русских, или подъеме нацистского фашизма в Киеве», — перечисляет Уитни. Взгляды западных лидеров сформированы «чепухой», которую транслируют СМИ и западные каналы пропаганды, считает он. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство Украины намеренно отказывается от мирных переговоров с Россией, стараясь втянуть страну в затяжной конфликт, при этом истощив ее ресурсы. Об этом заявил геополитический и социальный аналитик из Вашингтона Майкл Уитни в своей статье для Global Research. «У украинского правительства никогда не было намерения достичь мирного урегулирования с лидерами Донбасса. Их целью было обострить конфликт, чтобы спровоцировать Россию и втянуть ее в затяжную войну, которая истощит их ресурсы и разрушит их экономику», — пишет Уитни. По мнению автора, президент России Владимир Путин вовремя заступился за жителей Донбасса, подвергающихся геноциду со стороны Киева. «Он пытался остановить убийства мирных жителей Донбасса, единственная вина которых заключалась в том, что они были этническими русскими, преданными своей культуре и традициям. Это преступление?» — задался вопросом Уитни. «Они бомбили к черту людей, которых Путин обязан защищать. Что еще он мог сделать? Любой достойный лидер поступил бы так же», — добавил он. При этом, объясняет автор, представители мирового сообщества продолжают поддерживать предоставление военной помощи Украине и, как следствие, затягивание конфликта только из-за того, что не знают ничего о преступлениях киевского режима, совершаемых на территории Донбасса. «Они ничего не знают ни о безжалостных бомбардировках мирного населения, ни о дерзком отказе от Минска, ни о неоднократных военных ударах по Донбассу, ни о плане отвоевать Крым силой оружия, ни о законах, направленных против этнических русских, или подъеме нацистского фашизма в Киеве», — перечисляет Уитни. Взгляды западных лидеров сформированы «чепухой», которую транслируют СМИ и западные каналы пропаганды, считает он. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял денацификацию и демилитаризацию страны, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида киевских властей.